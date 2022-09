Po poletnem premoru so dirkači kraljevskega razreda nazaj

Dirkači razreda motoGP so se po poletnih počitnicah, ki so bile zaradi odpadle julijske dirke na Finskem nekoliko daljše od načrtovanih, vrnili na steze. Najprej so se udarili na dirki za veliko nagrado Avstrije, nato še v Misanu, na preizkušnji za veliko nagrado San Marina.

Razred motoGP bi radi bolj približali navijačem in vsem, ki jih zanima motociklistično dirkanje. FOTO: Michelin

Nepremagljivi Bagnaia

Italijan Francesco Bagnaia - Pecco je s svojim Ducatijem desmosedici v zadnjih dirkah nepremagljiv; zmagi je zabeležil tudi v Avstriji in Italiji. Na veliki nagradi San Marina je dosegel deseto zmago v razredu motoGP in šesto v tej sezoni. Za italijanskega dirkača je to dosežek, ki ga upravičeno uvršča na vidno mesto pri Ducatiju, saj je prvi dirkač proizvajalca iz Bologne, ki mu je to uspelo v razredu motoGP.

Po dirki v Misanu je povedal: »Danes je bila res težka dirka. V prvih nekaj krogih nisem imel nobenega oprijema, zato nisem privil plina do konca. Čutil sem, da je Vinales zelo blizu, in lahko sem le močno zaviral, da bi ga spravil v težave in se izognil temu, da bi me prehitel. Ko se je masa goriva v posodi za gorivo zmanjšala, se je oprijem izboljšal, in lahko sem pospešil tempo ter privil plin do konca. Za Quartararojem zdaj zaostajamo za 30 točk, vendar boj za prvenstvo ostaja odprt in ne smemo si privoščiti nobene napake.«

Aprilia se prebija

Gledalci se pritožujejo nad pomanjkanjem atraktivnih prehitevanj. FOTO: Michelin

Ob armadi ducatijev in osamljenem Fabiu Quartararoju na yamahi je letos vse bolj aprilia v ospredju – po zmagi Aleixa Espargaroja v Argentini spomladi in nekaj tretjih mestih se je Maverick Vinales v Italiji zavihtel na stopničke, na tretje mesto. Espargaro je na tretjem mestu tudi v skupnem seštevku. Bagnaia in Quartararo sta bila kandidata za zmago tudi v Avstriji, kjer je Francoz potegnil krajši konec in dirko končal na drugem mestu. Zmagal je Bagnaia, ki je, čeprav je v skupnem seštevku na drugem mestu, vse resnejši kandidat za osvojitev naslova, saj je Quartararoju v zadnjih dirkah nekoliko pošla sapa. Italijan je v odlični formi, pričakovanja rdečih so velika, pri Yamahi pa tako z negotovostjo zrejo v zaključek sezone. Z delovanjem svojega stroja M1 niso najbolj zadovoljni, nasprotno pa pri Ducatiju navdušujejo s predstavami desmosedicijev.

Kako bo drugo leto?

Organizatorji se ukvarjajo z vprašanjem, kako privabiti nove ljubitelje. FOTO: Primož Jurman

Pri Dorni, ki ji je zaupana organizacija prvenstva, so v Avstriji objavili spremembo formata tekmovanj za naslednje leto, ki bo dodobra pretresel ustaljene vzorce. V dirkaškem vikendu bosta tako dve dirki, krajša že v soboto, druga, tako kot doslej, pa v nedeljo. Gre za iskanje formule, po kateri bi razred motoGP bolj približali navijačem in vsem, ki jih zanima motociklistično dirkanje. Po koncu kariere Valentina Rossija in napovedi Suzukijeve tovarniške ekipe o odhodu iz prvenstva po koncu sezone se pri Dorni namreč ubadajo z manjšim zanimanjem za dirke, hkrati pa želijo pritegnite nove gledalce. Med dirkači ta trenutek ni nikogar, ki bi imel karizmo Doctorja, ki je na dirke zvabil tudi kategorije gledalcev, ki motorističnih dirk sicer niso spremljali. Če prištejemo še relativno dolgočasne dirke brez prehitevanj, je upad zanimanja v javnosti pričakovan.

Med dirkači ta trenutek ni nikogar, ki bi imel karizmo Doctorja.

Verjetno pa samo dodatna dirka v sezoni 2023 za dvig priljubljenosti ne bo dovolj: spremeniti bo treba pristop, nagovarjanje občinstva (mlade na družabnih medijih), predvsem pa se bo treba odpreti gledalcem, ki si želijo bolj dostopnega paddocka in neposrednejših stikov z dirkači. MotoGP je, tako kot formula 1 pred leti, preveč zaprt za gledalce, ki mu zato obračajo hrbet. Pri formuli 1 so z različnimi ukrepi krizo prebrodili in žanjejo rekorde. Bo Dorni pri motoGP tudi uspelo?