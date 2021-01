Po Petru, Cenetu in Domnu – Nika!

SLO SKI Nika Prevc na najvišji stopnički v Avstriji

Tudi nordijska kombinacija

Peter en dan svetovni rekorder

Domen Prevc (1999) je v svetovnem pokalu od leta 2016. Premore pet posamičnih zmag, desetkrat je bil na odru za zmagovalce. Lani marca je v Vikersundu pristal pri 245,5 metra. Ko smo ravno pri metrih – Peter, najstarejši med brati in sestrami, je bil z 250 metri en dan tudi svetovni rekorder, četrt kilometra daleč ga je neslo 14. februarja 2015 v Vikersundu. Lahko se pohvali s 23 zmagami v svetovnem pokalu, velikim kristalnim globusom, dvema olimpijskima kolajnama in naslovom svetovnega prvaka v poletih. Cene Prevc (1996) je bil v svetovnem pokalu med letoma 2013 in 2018, letos se je s trdim delom spet vrnil v A-reprezentanco, v prihodnjih dneh pa čaka 40. nastop v svetovnem pokalu. Do zdaj je bil enkrat na stopničkah – 29. 2. letos z ekipo v Lahtiju, kjer so bili srebrni.

Kolednica

Nika se je rodila leta 2005, njen prvi uspeh pa sega v leto 2016, ko je v Sebanjah na državnem prvenstvu v smučarskih skokih slavila v kategoriji do 11 let.

December se za skakalno družino Prevc ni začel najbolje., najstarejši med petimi otroki, je ostal brez mesta v reprezentanci na svetovnem prvenstvu v poletih, sodeloval je le. No, Peter je po komediji zmešnjav le dobil mesto na ekipni tekmi v Planici. Potem pa se je v drugi polovici meseca vse obrnilo. Potem ko je trenerjazamenjal, so bili vsi trije Prevčevi, tudi Domen in, med potniki na tekmo svetovnega pokala v Engelbergu. Točke so osvojili vsi, ob tem pa pogledovali v Avstrijo, kjer je nastopala 15-letna, ena od dveh njihovih sestra.Seefeld je 18. in 19. decembra gostil prvi tekmi alpskega pokala za skakalke in skakalce. Naši mladi upi so navdušili. Še posebno Nika Prevc, ki je dvakrat pometla s konkurenco. Na prvi tekmi je s 104 in 104,5 metra ter 250,4 točke zmagala s prednostjo 17,3 točke pred rojakinjo. V drugo je Prevčeva drugouvrščenoiz Avstrije premagala za kar 37,2 točke!Nika se je rodila leta 2005, njen prvi uspeh pa sega v leto 2016, ko je v Sebanjah na državnem prvenstvu v smučarskih skokih slavila v kategoriji do 11 let. Vmes je postala še prvakinja pri dekletih, ki so dve ali celo tri leta starejše. Varovanka SK Triglav se je na mednarodni sceni pojavila avgusta 2018. Če je začela z 29. mestom na tekmi alpskega pokala v Klingentalu, pa danes ni tekme, na kateri ne bi prišla med prvih deset. Na zadnjih 10 tekmah alpskega pokala je bila petkrat na stopničkah. Nad njo v reprezentanci bdita trenerjainŠport ji je bil položen v zibelko. Poleg bratov se je z njim ukvarjal tudi oče.je kot najstnik tekel na smučeh, navduševal se je nad skoki. Preizkušal se je v domači Dolenji vasi, kjer je načrte za skakalnico naredil nihče drug kot inženirNa Bregarci je začel tudi Peter, ki ga je oče, pozneje tudi smučarski sodnik, leta 2002 vpisal v SK Triglav Kranj, katerega članica je danes Nika, ki je bila tudi odlična v teku na smučeh in 2018. v nordijski kombinaciji postala državna prvakinja v kategoriji do 16 let. Zdaj dileme ni več, zapisana je skokom, pred njo pa so očitno velike stvari.Pri Prevčevih imajo pet otrok, razlike med njimi je 17 let. Najstarejši Peter je rojen leta 1992, potem pa se vrstijo Cene, Domen, Nika in(najmlajša Prevčeva je rojena leta 2009).Nika je tudi kolednica in sodeluje pri običaju koledovanja, ko se koledniki med 25. decembrom in 6. januarjem preoblečejo v Svete tri kralje in zbirajo darove za socialno šibkejše. Letos bo zaradi razmer seveda drugače. Potem pa spet na smuči. Odločno in pogumno v leto 2021.