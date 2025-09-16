Po padcu med treningom tragično umrl 25-letni alpski smučar (FOTO)

Italijanska smučarska zveza Fisi je v ponedeljek sporočila, da je tri dni po hudem padcu med treningom v Čilu umrl italijanski alpski smučar Matteo Franzoso, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Matteo Franzoso je bil skupaj s prvo ekipo italijanskih smučarjev v hitrih disciplinah, v kateri sta bila tudi zvezdnika Christof Innerhofer in Dominik Paris, na pripravah na olimpijsko sezono v La Parvi. V soboto je po padcu prebil dve zaščitni mreži in pristal v kovinski ograji. Zaradi hudih poškodb so smučarja, ki bi čez tri dni dopolnil 26 let, v bolnišnici v Santiagu de Chile dali v umetno komo, a je danes umrl.

»To je tragedija za njegovo družino in naš šport. Narediti moramo vse, da se takšne tragedije ne bodo nikoli več ponovile. V tem žalostnem trenutku prosim za spoštovanje Matteove družine in obljubljam, da bomo stali našim športnikom ob strani,« je ob žalostnem dogodku dejal predsednik zveze Flavio Roda.

Franzoso je nekajkrat prišel do točk v svetovnem pokalu, prvič je na tekmah najvišje ravni nastopil leta 2021, zbral je 17 nastopov na smukih in superveleslalomih. Leta 2020 je bil četrti v smuku na mladinskem svetovnem prvenstvu.