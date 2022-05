Dobrodelni nogometni turnir: po očkovi smrti fantku pomagal tudi Tavares (FOTO)

Nič ni lepšega kot združiti zabavo z dobrim delom! Tako kot so to storili v Šentjerneju, ko so se zbrali številni nogometaši in ljubitelji okroglega usnja, vse pa je vodila želja pomagati mamici z dečkom, nadobudnim nogometašem, ki je pred pol leta zaradi hude bolezni ostal brez ljubljenega očeta.

Pred začetkom tekme so se pred objektiv postavili člani Humanih zvezdic in Kozorogi.

Zdaj živi sam z mamico, ki mora z minimalno plačo plačevati najemnino in druge nujne stroške, ki pa so v tej draginji vsak dan višji. Stisko mlade družinice so zaznali v Nogometnem klubu Šentjernej, kjer deček trenira nogomet, in da bi še naprej razvijal svoj talent, so se odločili, da pripravijo dobrodelni nogometni turnir.

Tako so Šentjernejčani medse povabili nekaj nogometnih legend in drugih znanih obrazov. Prišli so člani Humanih zvezdic, ki zaradi nastopov po vsem svetu nosijo tudi mednarodno ime Art Football team Slovenija, združujejo pa nogometaše, športnike, estradnike in druge znane osebnosti, ki igrajo nogomet in nastopajo v humanitarne namene.

Prišli so tudi Veterani Olimpije in Zlata generacija, pa ekipa policije in vojske. Seveda so zaigrali tudi domači nogometaši Kozorogi, Petelini in Trapci ter najmlajši, člani domačega Nogometnega kluba Šentjernej. Videli smo lahko kakovostne tekme, večinoma precej izenačene, tako da je bil petkov nogomet na šentjernejski zelenici ob tamkajšnji osnovni šoli prava poslastica, ki nikogar ni pustila ravnodušnega.

Olimpija izenačila z rekreativci

Že prva tekma med Veterani Olimpije in domačimi Trapci je napovedala napete boje, saj so domači kmalu na začetku favoriziranim gostom zabili gol, tekma pa se je končala z izenačenim izidom 2:2, Veterani Olimpije so na razočaranje domačinov za izenačenje poskrbeli tik pred zadnjim sodnikovim piskom. Trapci so izenačeni izid slavili, kot bi zmagali, saj že kakšni dve desetletji brcajo žogo, a so na tekmah z bolj uveljavljenimi nogometaši vedno izgubili, zato je tokratni izid zanje zmaga, ne glede na to, ali so gostje igrali čisto zares ali pa so bili tudi malce kolegialni do rekreativnih nogometašev.

Tekme je spremljal komentator Peter Rangus, ob njem je eden od glavnih organizatorjev in podžupan občine Šentjernej Janez Selak. FOTOgrafije: Tanja Jakše Gazvoda

Humane zvezdice se na igrišču niso prav nič šalile in so premahgale Kozoroge, navsezadnje jih je vodil legendarni slovenski trener Bojan Prašnikar, tokrat pa so zaigrali tudi trije bivši reprezentanti Mirnes Šišić, Amir Karić in Suad Fileković. Tekma med policijo in vojsko se je končala s porazom slednjih. Domači Petelini so se pomerili z Zlato selekcijo, ki pa so jo zaradi kadrovskega primanjkljaja popolnili »fantje z vseh vetrov«, slednje se je izkazalo za zmagovalno formulo, en gol je bil dovolj za zmago. Na igrišču so se predstavili tudi najmlajši, in sicer iz selekcij U-8, U-9 in U-11, pokazali so pravega ekipnega in borbenega duha.

2770 evrov so zbrali.

Seveda pa so bili rezultati drugotnega pomena, pomembnejši je bil namen, to je pomagati mladi družini, zato so v Nogometnem klubu Šentjernej pridobili drese vseh ekip prve slovenske nogometne lige in jih prodali na licitaciji, med njimi je bil tudi dres legendarnega brazilsko-slovenskega nogometaša Marcosa Tavaresa, ki je v soboto v Ljudskem vrtu končal svojo športno pot, mariborski klub je njemu v čast upokojil številko 9, zahodna tribuna pa zdaj nosi naziv tribuna Marcosa Tavaresa.

Deček je pred pol leta zaradi hude bolezni ostal brez ljubljenega očeta.

Šentjernejski nogometaši so tako s skupnimi močmi vseh ljudi dobre volje zbrali kar 2770 evrov, denar pa so predali mamici. Vreme je služilo vse do zadnjega, potem pa se je ulilo, kar ni motilo druženja, na katerem je na kitaro zaigral in zapel tudi priljubljeni pevec Omar Naber, sicer član Humanih zvezdic.

Tekma Veteranov Olimpije in Trapcev se je končala z izenačenim rezultatom.

Amir Karić, Bojan Prašnikar in Franc Nani Matjašič so ustanovni člani Humanih zvezdic, manjka le Milan Pečovnik - Pidži.