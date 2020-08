Po minuti molka za Bojana prvič prižgali reflektorje

Nagrada v 90. minuti

Portoval skozi čas

Centralni stadion Portoval je bil zgrajen leta 1958 in obnovljen leta 1990, ko je dobil tudi atletsko stezo. Zadnjič je bil obnovljen leta 2013. Danes so na tribuni 504 sedeži na betonskem delu, 1000 stojišč je na travnatem delu.

Združili moči

DRAGO PERKO Razšli so se z remijem.

Šport povezuje

»Prvič pod reflektorji. Zasluženo priborjen remi (2:2) novomeških nogometašev proti dosedanjemu velenjskemu prvoligašu. Z minuto molka smo počastili spomin na pokojnega velenjskega kolega župana Bojana Kontiča. Šport povezuje,« je ob dogodku na zelenici zapisal župan Macedoni.

»Bodimo iskreni, v 2. SNL smo edini brez ustrezne infrastrukture. Pa ne gre za udobje igralcev, ampak za normalne razmere, ki si jih zaslužijo mladi in gledalci, ki si želijo spremljati tekme,« je pred dvema letoma opozarjal športni direktor novomeškega kluba, član zlate generacije. Pa se je premaknilo v Mestni občini Novo mesto. Prejšnji torek je zasvetila luč! Športni park Portoval je dobil reflektorje, kot se spodobi.Lepšega uvoda v sezono 2. SNL si na Dolenjskem skoraj niso mogli želeti. Tekmo prvega kroga so odigrali doma, za nameček proti bivšemu prvoligašu Rudarju iz Velenja, pa še točko so osvojili, čeprav so upravičeno upali na vse tri. A sta dve napaki, dve žogi v domači mreži, preveč, da bi lahko računali na kaj več. V 90. minuti je za veselje poskrbel domači up, ki je Krki pristreljal točko za končni rezultat 2:2. Slika iz Novega mesta je šla v svet – s pomočjo prenosa na Sportklubu.»Mislim, da smo lahko ponosni na vse. Čas je za nogomet, mislim, da smo to dokazali. S pretežno domačo ekipo smo prišli do točke, za nameček jepriboril točko,« je bil navdušen Udovič. Tekmo je spremljal z VIP-tribune, če smemo preprosti tribuni sploh tako reči. »Premika se v pravo smer,« pravi Udovič in dodaja: »Pred dvema letoma smo opozarjali, da nimamo nič, zdaj smo lahko ponosni na reflektorje, ki so po vseh kriterijih na evropskem nivoju. Kot nam je pojasnil strokovnjak za razsvetljavo, imamo take reflektorje, da so primerni tudi za evropske tekme.«A Udovič ne želi prehitevati. »V prvi vrsti smo hvaležni Nogometni zvezi Slovenije in Mestni občini Novo mesto ter našim podpornikom, predvsem generalni pokroviteljici Krki,« je spomnil na sredstva (nekaj je bilo evropskih), okoli 400.000 evrov, ki so jih morali zbrati, da je v Novem mestu prvič v zgodovini zasvetil reflektor. Zgodilo se je 20 minut po 19. uri, nekaj minut pred začetkom drugega polčasa tekme, ki jo je spremljalo 300 ali še več gledalcev.»V klubu je še nekaj ljudi, ki so stavili, da teh reflektorjev ne bo. Vendar so zasvetili. Ljudje imajo radi nogomet, in to so dokazali,« nadaljuje Udovič, ki je prekinil dopust in bil z ekipo pred prvo tekmo. »Ničesar ne želim prepustiti naključju, še zdaleč pa ne želim, da bi ekipa čutila breme. Gradimo zgodbo, vendar ne gre čez noč. Smo že videli poizkuse, ki so bili na horuk, in so se klavrno končali. Letošnja 2. SNL je močna, tu so Radomlje, Nafta, Triglav, Rudar, ne smemo pozabiti Fužinarja. Naš cilj je, da se uvrstimo na 5. mesto ali višje,« pove Udovič, ki veliko stavi na trenerja»V par letih bomo zreli za prvo ligo. Verjamem, da bomo v tem času uredili tudi tribune na stadionu Portoval. V Mestni občini Novo mesto in županuimamo zanesljivega partnerja,« dodaja sogovornik, ki se nadeja, da bi do leta 2022 zrasle tribune, kar bi bilo tudi krasno darilo za 100. rojstni dan, ki ga bo slavil NK Krka.