Po menjavi Dončića se je oglasil lastnik ekipe Dallas Mavericks

Po odmevni menjavi Luke Dončića v ekipo Los Angeles Lakers se je zdaj oglasil tudi lastnik ekipe Dallas Mavericks, Patrick Dumont. Spregovoril je za Dallas Morning News in v pogovoru nakazal, zakaj Dončića ni več v njihovi ekipi.

»Po mojem mnenju ekipe zmagujejo tako, da se osredotočijo, imajo pravi značaj, imajo pravo kulturo in imajo pravo predanost, da čim bolj trdo delajo, da ustvarijo zmagovalni rezultat prvenstva. In če tega ne delaš, boš izgubil. Če pogledate velike v ligi, ljudi, s katerimi sva jaz in ti odraščala - Jordan, Bird, Kobe, Shaq - so res trdo delali vsak dan, z enim samim fokusom na zmago,« je Dumont povedal novinarju in dodal: »In če tega nimaš, ne deluje. In če tega nimaš, ne bi smel biti del Dallas Mavericks.« Ali je s tem mislil, da Dončić nima teh lastnosti, ve samo on, a marsikdo misli, da je s tem ciljal ravno nanj.

Patrick Dumont FOTO: Peter Casey Usa Today Sports Via Reuters Con

Očitno ima generalni direktor Mavericksov Nico Harrison v njem podporo, saj Dumont pravi, da Nicu zaupajo. »Moraš spoštovati njegov intelekt. Moraš spoštovati njegove odnose in njegovo presojo ter njegovo stališče in način komuniciranja,« je dejal. Harrison je bil sicer eden izmed glavnih akterjev, da je do menjave igralcev prišlo.