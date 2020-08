Po krivični sezoni nazaj pod sam vrh

FOTO:

Velika izenačenost

Eden od osmoljencev predčasno končane koronasezone 2019/20 je bil rokometni klub Gorenje Velenje. Če bi bil odigran še zadnji krog rednega dela, bi bržčas osvojil tretje mesto v ligi NLB in si priigral vstopnico v atraktivno evropsko ligo, če bi bila končnica, pa bi morda prišel do drugega mesta. Poleg tega ni imel priložnosti braniti pokalne lovorike. V Velenju si obetajo uspešnejšo novo sezono, za katero so se začeli pripravljati 24. julija, za njimi je tudi prva pripravljalna tekma. Velenjčani so bili četrti v 1. SRL, za Celjem, Ribnico in tudi Trimom. Ekipa trenerjabo nastopila v po moči tretjem tekmovanju, novem pokalu EHF, ki je nasledil pokal challenge. Žreb parov 2. kroga bo jutri na Dunaju, Gorenje pa bo gotovo eden izmed favoritov med 51 sodelujočimi ekipami. Lani so jo Gorenju ob startu sezone zagodle mnoge poškodbe, ki so botrovale nepričakovanim porazom, toda spomladi se je moštvo ujelo in z izjemo zadnjega šokantnega domačega poraza z Izolo nizalo zmage. Kljub temu je doseglo najslabši rezultat v zadnjem desetletju. Zato bo pokoronska sezona zanj popravni izpit. Odšlo je kar sedem igralcev,in. Okrepitve so tri: najodmevnejša jeiz Kopra, prišel je občasni bosanski reprezentant, iz Slovenj Gradca se je vrnil, s sedmimi goli najboljši strelec na petkovi prvi pripravljalni tekmi proti Nexeju, ki se je v Samoboru končala s 25:23 za hrvaške podprvake. V Rdeči dvorani je ostala večina nosilcev igre: oba izkušena vratarjain, najboljši strelec, kapetan, na črtiter organizator igre. Prva sedmerica je močna, na klopi pa bodo stavili na mlade domače fante. »Imamo kar 12 igralcev iz domače šole, kar je največ doslej. To je tudi usmeritev kluba, ki iz leta v leto krči proračun. Želimo jih čim hitreje vpeljati v sistem,« se je z novo realnostjo sprijaznil Jovičić, ki je že v Kopru dokazal, da zna delati z mladimi.Kot je že v navadi, odkar je direktor, si Gorenje konkretnih ciljev ni zastavilo, Jovičić pa ne skriva želje, da bi se ekipa vrnila tik pod vrh, ob tem bo želela ubraniti pokal ter pustiti pečat v Evropi. »Slovenska liga je vsako sezono bolj izenačena. Vidim, da nekateri novinarji pred nami vidijo Celje, Trimo in Ribnico, okrepili so se tudi drugi, denimo Koper, Maribor, Slovenj Gradec. Bomo videli. Zadnja sezona do nas ni bila pravična, vsi vidijo to četrto mesto, pozabljajo pa, da smo se uvrstili v skupinski del pokala EHF in dvakrat premagali Ademar Leon,« opozarja nekdanji reprezentant, ki je zadovoljen, kako so fantje videti po petih mesecih brez rokometa: »Znanja ti nihče ne more vzeti, telesna pripravljenost pa je za ta čas dobra, igralci se niso zapustili. Veselimo se novih izzivov.«