Po hudi bolezni slovo nogometne legende (VIDEO)

Nekdanji angleški nogometni vratarje danes umrl za posledicami raka na prostati, je danes sporočila njegova družina. Clemence je umrl star 72 let in je bil legenda Liverpoola, za katerega je igral med leti 1967 in 1981.Bil je še član Scunthorpa in Tottenhama.Skupaj je v karieri zbral 758 nastopov, 61-krat pa je oblekel dres angleške izbrane vrste, ki jo je zastopal med leti 1972 in 1983.Vratar iz Skegnessa, ki je za rakom prostate je zbolel leta 2005, velja za enega najboljših čuvajev mreže svoje generacije. Z Liverpoolom pa je osvojil pet naslovov državnega prvaka ter tri naslove evropskega klubskega prvaka. Za rdeče je zbral 470 nastopov.Kasneje je s Tottenhamom osvojil še pokal FA in nekdanji pokal Uefa.