UDAREC V KOLENO

»Navijači Dončića bodo EuroBasket gledali z zaskrbljenostjo ...« (VIDEO)

O udarcu v koleno, ki ga je v soboto dobil naš zvezdnik Luka Dončić, podrobno poročajo tudi mediji v ZDA.
Fotografija: Slovenska košarkarska reprezentanca je v soboto izgubili prijateljsko tekmo v Rigi proti Latviji in ostala brez Luke Dončića, ki je ob trku z Gregorjem Hrovatom dobil udarec v desno koleno in šepajoč odšel v slačilnico. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube
FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

M. U.
17.08.2025 ob 08:50
17.08.2025 ob 08:58
M. U.
17.08.2025 ob 08:50
17.08.2025 ob 08:58

Čas branja: 1:23 min.

Slovenska košarkarska reprezentanca je v soboto izgubili prijateljsko tekmo v Rigi proti Latviji z 88:100 in ostala brez Luke Dončića, ki je ob trku z Gregorjem Hrovatom dobil udarec v desno koleno in šepajoč odšel v slačilnico. Nekaj minut kasneje se je vrnil na klop z ledom na kolenu, v igro pa ni več vstopil. O tem so pisali tudi mediji v ZDA.

Mediji tudi izpostavljajo dobro predstavo Dončića, ki je pred udarcem v koleno v začetku drugega polčasa nanizal 26 točk ter po pet podaj in skokov.

»Navijači Lakersov bodo EuroBasket gledali z zaskrbljenostjo ...« 

Tako mreža NBC navaja, da se je zvezdnik Los Angeles Lakers izognil resnejši poškodbi, da pa bo verjetno potrebna tudi podrobnejša zdravniška diagnoza. »Navijači Lakers bodo EuroBasket gledali z zaskrbljenostjo ... Prav tako kot navijači Bucks ekipo Grčije z Giannisom Antetokounmpom, pristaši Nuggets Srbijo z Nikolo Jokićem, in seznam se le še nadaljuje,« navaja NBC in se ozira na prihajajoče evropsko prvenstvo s številnimi zvezdniki iz severnoameriške košarkarske lige NBA.

