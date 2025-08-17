»Navijači Dončića bodo EuroBasket gledali z zaskrbljenostjo ...« (VIDEO)

Slovenska košarkarska reprezentanca je v soboto izgubili prijateljsko tekmo v Rigi proti Latviji z 88:100 in ostala brez Luke Dončića, ki je ob trku z Gregorjem Hrovatom dobil udarec v desno koleno in šepajoč odšel v slačilnico. Nekaj minut kasneje se je vrnil na klop z ledom na kolenu, v igro pa ni več vstopil. O tem so pisali tudi mediji v ZDA.

Mediji tudi izpostavljajo dobro predstavo Dončića, ki je pred udarcem v koleno v začetku drugega polčasa nanizal 26 točk ter po pet podaj in skokov.

»Navijači Lakersov bodo EuroBasket gledali z zaskrbljenostjo ...«

Tako mreža NBC navaja, da se je zvezdnik Los Angeles Lakers izognil resnejši poškodbi, da pa bo verjetno potrebna tudi podrobnejša zdravniška diagnoza. »Navijači Lakers bodo EuroBasket gledali z zaskrbljenostjo ... Prav tako kot navijači Bucks ekipo Grčije z Giannisom Antetokounmpom, pristaši Nuggets Srbijo z Nikolo Jokićem, in seznam se le še nadaljuje,« navaja NBC in se ozira na prihajajoče evropsko prvenstvo s številnimi zvezdniki iz severnoameriške košarkarske lige NBA.