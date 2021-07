Plavalka do zlata, trenerju pa se čudi in smeji ves svet (VIDEO)

Mladi avstralski plavalkije uspelo premagati prvo favoritinjoin osvojiti zlato medaljo na 400 metrov prsno. Dvajsetletna plavalka je dosegla drugi najhitrejši čas v zgodovini in svoj največji uspeh v karieri.Njun dvoboj je bil težko pričakovan tudi v avstralskem taboru, kjer niso mogli skriti navdušenja ob zgodovinskem uspehu Titmusove. A morda se celo bolj kot o njenem uspehu na družabnih omrežjih govori o trenerju mlade plavalke. Avstralski trenerje bil namreč tako zelo navdušen, da je skoraj skočil s tribun. Vse skupaj so kamere seveda tudi posnele in postal je prava spletna senzacija. Njegovo evforično skakanje, metanje obrazne maske in kričanje so navdušili ter nasmejali ves svet.