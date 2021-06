Planiški poleti zanj nepozabno doživetje

Spyros Capralos, novi predsednik Evropskih olimpijskih komitejev (na tem položaju je nasledil lani preminulega Janeza Kocijančiča), se je pred dnevi mudil v Sloveniji. V Mariboru je 66-letni Grk podpisal pogodbo za izvedbo Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM) leta 2023 v štajerski metropoli, nato pa si je vzel čas tudi za daljši pogovor za Slovenske novice.



Kako bi OFEM predstavili tistim, ki ne poznajo tega tekmovanja?

»To je zelo pomembna prireditev, ki na enem mestu zbere najboljše mlade športnike iz vse Evrope, stare od 15 do 18 let. OFEM jim daje možnost, da se predstavijo na tekmovanju v različnih športih, da pridobijo dragocene izkušene in se pripravijo za poznejše največje prireditve v absolutni konkurenci, kakršne so tudi olimpijske igre.«



Kakšna priložnost se obeta Mariboru z okolico?

»Za mesto je to velika priložnost, da nadgradi infrastrukturo in obnovi obstoječe športne arene. Novih se – da ne bi zapravljali denarja – ne bo gradilo. Sredstva bodo smotrno porabljena, zagotovo bo določen del financ tudi ostal za tukajšnjo mladino, šport, prebivalce …«



Ali ste bili že kdaj prej v Sloveniji?

»Že večkrat, Janez Kocijančič me je pred leti peljal tudi na tekmovanje v smučarskih poletih v Planici, kar je bilo nepozabno doživetje. Zdaj sem prvič v Mariboru, ki je name naredil velik vtis.«



Kako dobro poznate slovenski šport?

»Občudujem ga. Slovenija je zelo močna športna država, tako v poletnih kot tudi zimskih panogah, s čimer se ne more pohvaliti veliko dežel. Glede na to, kako malo vas je, v športu zares odlično delate v primerjavi z večjimi državami. To kažejo tudi številne kolajne, ki jih osvajajo vaši športniki.«



Katere slovenske ase poznate?

»Najprej mi pade na misel Tina Maze, ki je bila vrhunska smučarka. Poleg tega imate sijajne košarkarje, na primer Luko Dončića, ki blesti v ligi NBA. Veliko jih je pustilo velik pečat tudi v Grčiji, od koder prihajam. Poznam Slobodana Subotića, dobro se spominjam, kako močna je bila Olimpija, ki je imela kopico nepozabnih dvobojev z Olympiakosom, za katerega sem sam igral vaterpolo. Bil sem tudi njegov kapetan in z grško reprezentanco dvakrat na OI. Vem, da so se tudi mariborski nogometaši merili z Olympiakosom, za katerega je nekoč igral tudi Zlatko Zahović.«



Kakšno je vaše mnenje o OI v Tokiu?

»Zelo smo veseli, da olimpijske igre bodo. In to ne glede na vse težave, ki jih povzroča pandemija. Seveda bo treba spoštovati vse ukrepe japonskih prirediteljev, zaradi katerih na tribunah, žal, ne bo gledalcev. Zato vzdušje ne bo takšno, kot smo ga sicer vajeni na največji športni prireditvi. A pomembno je, da igre sploh bodo. Menim, da jih dolgujemo športnikom, ki se načrtno pripravljajo štiri, pet oziroma več let. Za nekatere je to edina možnost za nastop na OI. Če bi ostali brez njih, bi to zagotovo negativno vplivalo na njihova življenja. Igre preprosto dolgujemo športnemu svetu. To je največja tovrstna prireditev, ki je na sporedu vsaka štiri leta in na kateri se zberejo športniki iz 206 držav iz vsega sveta. To je nekaj edinstvenega.«

