Pirc Musarjeva ne more verjeti, da je postala državna prvakinja v bovlingu (FOTO)

Zdi se, da so predsednici države Nataše Pirc Musar zvezde v zadnjem letu še kako naklonjene. Po zmagi na predsedniških volitvah, je zdaj postala še državna prvakinja v bovlingu. Na državnem prvenstvu v dvojicah je tekmovala s sotekmovalko, zmage pa je neizmerno vesela. »Ne morem verjeti. Zmagala sem s sotekmovalko Viko na državnem prvenstvu v dvojicah, brez treningov, ker ni časa. Vesela,« je zapisala na instagramu in dodala, da se je malo tudi »šlepala« na sotekmovalko.

V paru s sotekmovalko Victorio Krivolutskayo v dvojici Feniks1 je predsednica postala državna prvakinja sezone 2022/23.

Med ženskami je nastopilo 11 klubskih parov, v polfinalu pa so se poleg Feniksa1 pomerile še dvojice Feniks2, Epic1 in Strike1. Pirc Musarjeva in Krivolutskaya sta v finalu v napetem dvoboju za štiri točke premagali klubski soigralki Majo Debenec in Evo Krafogel (Feniks2), z rezultatom 342 – 338.