Pionirji triatlona po 40 letih spet na Bledu

Starejši bralci, ki jim športno udejstvovanje ni tuje, se gotovo spomnijo znamenitega športnorekreativnega gibanja Brazde vzdržljivosti. Pobudnik zanjo je bila Radiotelevizija Ljubljana, odločilno vlogo so odigrali Mito Trefalt, Stane Urek, Marjan Lah in Drago Ulaga. Ko je bila akcija sredi 80. let tako rekoč na vrhuncu, je napočil čas tudi za prvo mednarodno tekmo v triatlonu v Jugoslaviji.

Dvanajstega avgusta 1984 so na Bledu prvič tekmovali v plavanju (2,2 km), kolesarjenju (60 km do Bohinja in nazaj) in teku (dva kroga okoli Blejskega jezera v dolžini 12 km). Premierni mednarodni triatlon v nekdanji skupni državi je bil v bistvu nadgradnja programa takratne plavalne preizkušnje v akciji Brazde vzdržljivosti, kjer so predani rekreativci prejeli čislana priznanja kaveljc oziroma korenina.

Tudi za državne naslove Triatlon Bled je tudi preizkušnja za državno prvenstvo. Lani sta naslova slovenskih prvakov na standardni razdalji osvojila Mark Mandič in Maruša Klemenc (oba sta člana TK Utrip iz Kamnika). V vseh kategorijah je tekmovalo 520 triatloncev.

Glavna organizatorja triatlona s 403 udeleženci sta bila Alojz Hvala (bil je prvi predsednik Triatlonske zveze Slovenije) in Marko Potočnik iz Turističnega društva Bled. Med udeleženci je bil tudi 21-letni Miro Kregar, ki je v naslednjih desetletjih s svojimi dosežki postal prvi ambasador slovenskega triatlona in živa legenda znamenitega ironmana na Havajih.

Miro Kregar je nastopil na prvem blejskem triatlonu, lani pa postal član hrama slavnih slovitega ironmana na Havajih. FOTO: osebni arhiv Mira Kregarja

»V bistvu se blejskega triatlona ne spominjam po športni plati, temveč bolj po nesreči noč pred tekmo. Na Bled smo se namreč podali dan prej, nameravali smo prespati v preurejenem kombiju na travniku v Zasipu. Toda sredi noči je zagorela plinska bomba, po intenzivnem gašenju pa smo se poskušali umakniti prek jarka, a se je kombi zagozdil. Zaplet smo reševali do treh ponoči, pri tem sem si tudi nategnil stegensko mišico in ujel le nekaj ur spanca. Kljub nevšečnostim sem triatlon uspešno končal. Vsi smo bili zelo zadovoljni, saj smo vendarle prebili led z organizacijo prve resne preizkušnje,« se spominja Miro Kregar.

V moški konkurenci sta bila najhitrejša dva zdravnika, Maksimilijan Klemenčič in Brane Breznikar, pri dekletih pa je bila najboljša Karmen Raišp.

Triatlonci so na premierni preizkušnji plavali od Zake do hotela Park, kjer jih je pričakala večtisočglava množica. FOTO: osebni arhiv Mira Kregarja

Več kot 500 tekmovalcev

Triatlon Bled so priredili še naslednje leto, potem pa niso več prepričali policije in lokalnih oblasti, da bi zaprli cesto Bled–Bohinj. Na ponoven start je moral blejski triatlon čakati kar 18 let, zdaj ima spremenjeno traso. In prav danes, tako kot že zadnjih 22 let, bo Kregar ponovno v vlogi direktorja Triatlona Bled, na startu bo pozdravil več kot 500 tekmovalcev. Na letošnjo prireditev je povabil tudi vse udeležence iz leta 1984.

»Med dvajsetimi takratnimi udeleženci sta prihod potrdila tudi Alojz Hvala in Brane Breznikar, zmagovalec prvega triatlona leta 1984, ki še danes pri 74 letih tekmuje na ironmanih. Kar deset jih bo tekmovalo na kratkem triatlonu (300 m plavanja, 12 km kolesarjenja in 3,3 km teka), trije pa bomo sodelovali na standardni oziroma olimpijski trasi (1500 m plavanja, 40 km kolesarjenja in 10 km teka),« Kregar tudi pri 62 letih potrjuje, zakaj je bil lani sprejet celo v hram slavnih kultnega havajskega ultramaratonskega triatlona (10 km plavanja, 421 km na kolesu in 84 km teka), kjer je bil enkrat prvi, trikrat drugi in dvakrat tretji.

»Za veterane smo pripravili posebne spominske majice z napisom Pionir slovenskega triatlona, prejeli bodo tudi posebne nogavice in lesene pokale. Vse smo pozvali, naj prinesejo s seboj kakšen kos opreme iz tistih časov. Menim, da bo prav zanimivo videti kolo, superge in drugo opremo s prvega triatlona pri nas. Jasno čelad na kolesu takrat še nismo poznali,« hudomušno doda Miro Kregar.