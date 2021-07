Peter Vilfan se bori s hudo boleznijo

Legenda slovenske košarke Peter Vilfan (64), ki se je pred leti podal v politiko, zadnje čase pa spet komentira košarko na televiziji, je razkril, da se zadnjih nekaj mesecev bori s hudo boleznijo, celično levkemijo. »Zmagal bom,« je optimistično napovedal v pogovoru za Večer. »Zadeva naj bi bila ozdravljiva. Zaupam medicini in slovenskemu zdravstvu. Sem v fazi intenzivnega zdravljenja, tedensko opravljam kemoterapije, verjamem, da bo to dalo rezultate.«



Vilfan je med letoma 2011 in 2015 sedel v poslanskih klopeh, sprva kot poslanec Pozitivne Slovenije, nato Zavezništva Alenke Bratušek, na koncu pa se je pridružil poslanski skupini Desusa. Kot poslanec je odstopil, ko se je zapletel v prometno nesrečo.



Vilfan pa ni edini znani Slovenec, ki se bori z levkemijo. Kot je znano, s to boleznijo živita tudi predsednica SD in evroposlanka Tanja Fajon, glasbenica Irena Grafenauer, igralka Mojca Fatur, partnerica Klemna Slakonje, pa ima mielodisplastični sindrom.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: