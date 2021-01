Peter Prevc pozitiven na koronavirus, slabe novice tudi za Domna

Na testiranju za novi koronavirus pred odhodom na tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki bodo ta konec tedna v Willingenu, je bil pozitiven Peter Prevc, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.



Peter Prevc se počuti dobro in ne kaže nobenih simptomov, vsi ostali člani ekipe so bili na testiranju negativni. Ob tem je bil v rizičnem stiku Domen Prevc, ki bo testiranje še enkrat opravil v petek, to je pet dni po dogodku. Tako bo moral tudi on izpustiti prihajajoči tekmi svetovnega pokala.



Glavni trener Robert Hrgota je nato vpoklical Lovra Kosa, ki se bo na pot podal z ekipo. Drugo mesto ostaja nezapolnjeno.

