Pasti rekreacije v tretjem življenjskem obdobju

Slovenci se radi rekreiramo v vseh življenjskih obdobjih. Smo aktivni, radovedni in se pogosto preizkušamo v najrazličnejših disciplinah. Pomembno pa je, da to mladostniško aktivnost negujemo skozi vse življenje in tako ostanemo v pogonu, tudi ko leta konkretno prekoračijo petdesetico. Letnica rojstva ne sme postati izgovor za negibanje.

Treba se je namreč zavedati, da v starosti prihaja do različnih sprememb v zdravju, telo se spremeni, mišice so bolj okorele, pride do hormonskih sprememb, pogosto pa se od 50. leta naprej pojavljajo tudi že nekatere kronične bolezni. Vse to lahko vpliva na telesne sposobnosti starejšega vadečega. Posledično pa je pomembno, da se vadba prilagodi posameznemu telesu.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je OKS