Še malo in nadaljevala se bo sezona v NBA. Uradno nadaljevanje bo 31. julija in seveda se klubi pospešeno pripravljajo na to. Naš as Luka Dončić blesti in je tako sproščen, da košarkarske žoge ne vrže, pač pa jo kar brcne v koš ... In seveda zadene.







Poglejte njegovo fenomenalno predstavo na treningu moštva Dallas Mavericks.