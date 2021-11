Opravili s Keenom in Mornarjem

Toplo-hladni ritem košarkarjev Cedevite Olimpije se je nadaljeval tudi v 8. krogu lige ABA. Proti Mornarju so iztržili na videz gladko zmago z 79:59, a so imeli po treh četrtinah le dve točki prednosti (56:54). Večino dela so opravili v zadnjem delu dvoboja v Stožicah, ki so ga dobili s 23:5. Krka je že v petek gostovala v Splitu in klonila s 77:87. Vodstvo Ljubljančanov je povleklo pomembno potezo že pred začetkom tekme, saj je prekinilo pogodbo z Marcusom Keenom, ki je poleti prispel v Slovenijo s slovesom najučinkovitejšega košarkarja regionalne lige VTB, a tudi v vlogi prvega organizatorja igre, kar običajno pomeni nasprotje interesov. Američan je kljub pičlim 175 cm višine potrdil, da ga polnjenje tekmečevega obroča in osebne statistike bolj zanima kot sodelovanje s soigralci, kar se je poznalo v predstavah Cedevite Olimpije in njenih rezultatih, zato je bil njegov odhod le vprašanje časa. Še posebno po sredinem porazu z Ulmom, ob katerem je igral le v uvodnih (in že usodnih) šestih minutah, preostanek tekme pa presedel na klopi.

Zdržal le 11 tekem

Keenovo slovo je zato vse prej kot presenečenje, čeprav so morali stožiški šefi spraviti po grlu debel cmok in priznati napako. Dobro so namreč vedeli, za kakšen tip branilca so se odločili, sprva so ga odločno branili z oceno, da gre za mladega košarkarja (čeprav je star že 26 let in pol), ki se je pripravljen na hitro priučiti novih zadolžitev, slednjič pa obupali nad njim že po 11 uradnih nastopih. Na štirih tekmah evropskega pokala je v seštevku prispeval 36 točk (20 proti Bourgu in 16 v Bursi), a le 7 asistenc ob 10 izgubljenih žogah, v ligi ABA pa je v sedmih dvobojih dosegal v povprečju 13,1 točke in 4 asistence. V soboto so v Stožicah za vsak primer vpoklicali mladega dirigenta Dana Duščaka, ki v slovenski ligi igra za Ilirijo, za naslednje mesece pa bodo morali najti trajnejšo rešitev. Pred Cedevito Olimpijo je namreč zelo zahteven niz tekem, ki ga bodo začeli v sredo na evropskem gostovanju pri Budućnosti. Proti Mornarju Keenova odsotnost niti ni bila pretirano opazna, čeprav so domači košarkarji izgubili 19 žog. Sprva je za krmilo poprijel Jacob Pullen ter se nato selil med vlogama organizatorja in branilca strelca, zelo dobro je svojo epizodo odigral tudi Luka Rupnik. V zadnji četrtini je bil skupaj s Pullnom in Edom Murićem glavni akter odločilnega pobega, konec tekme pa pričakal z 9 točkami, 7 skoki in 6 asistencami. V Olimpijini zasedbi je bil vnovič najučinkovitejši Pullen (19 točk in 5 asistenc), Jaka Blažič, ki je med prelomnim obdobjem počival, in Zach Auguste sta prispevala po 11 točk, Murić 10. Cedevita Olimpija je sicer dobila skok z 42:18 in dokazala, da ima tudi adute za globinsko igro, saj je pri točkah iz rakete prekosila moštvo iz Bara z 42:24. »Vsi so prispevali svoj delež k zmagi, kar me veseli. Garali so drug za drugega in prikazali odlično igro v obrambi, nasploh pa lepo moštveno predstavo,« je ocenil Olimpijin trener Jurica Golemac.