Opa, ste videli, kakšen paket je vsakega športnika pričakal v olimpijski vasi?

»Skromnosti na teh olimpijskih igrah ni,« je na twitterju zapisala ena od slovenskih smučarskih tekačic, ki v Pekingu že pričakujejo začetek zimskih olimpijskih iger. Poleg je objavila fotografijo posebnega paketa, ki je vsakega športnika pričakal v olimpijski vasi.

Vsak športnik je namreč v tem bogatem paketu dobil nov telefon znamke Samsung (Galaxy Z Flip 3 5g), ob njem pa tudi brezžične slušalke, škatlico in zaščitni ovitek za telefon.

Olimpijski komite Slovenije (OKS) pojasnjuje, da na vsakih olimpijskih igrah športniki prejmejo telefone znamke, ki je partner Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK).

FBI opozarja športnike: Pustite telefone doma

Za športnike sicer med olimpijskimi igrami veljajo posebna pravila in omejitve objavljanja na družbenih omrežjih, poleg tega so jim letos posebej svetovali, naj raje uporabljajo nove telefone namesto svojih. Posebej jih je k temu pozval celo ameriški Zvezni preiskovalni urad (FBI). »FBI poziva vse olimpijske športnike, naj svoje osebne telefone pustijo doma in namesto njih v času iger uporabljajo nadomestne zaradi potencialnih groženj kibernetskih vdorov,« poroča ameriška televizijska mreža CNN.

Za zdaj sicer ni znano, da bi bil proti olimpijskim igram usmerjen določen kibernetski napad, so pa ameriške oblasti že zaskrbljene za nacionalno varnost, ki bi jo lahko povzročila potencialna kraja intelektualne lastnine prek športnikov. Opozarjajo tudi, da je Kitajska znotraj svojih meja ustvarila napredno tehnološko nadzorovano območje, pokrito s številnimi kamerami, napravami za prepoznavo obrazov in drugimi tehnologijami.

Stroga pravila objav

Z OKS so sporočili, da slovenskim športnikom uporabe lastnih telefonov niso odsvetovali. »Res je, da je povezava s Slovenijo malo slabša, aplikacije, ki nam doma delujejo brez težav, so na Kitajskem zablokirane ali pa delajo z omejenim dostopom. Organizatorji so sicer odklenili večino izmed njih za čas OI tako, da je komunikacija športnikov z domačimi mogoča,« so zapisali v odgovoru na naše poizvedovanje.

O omejitvah za športnike v času iger pri objavah na družbenih omrežjih in komunikaciji z javnostjo pa so pojasnili, da pravila določa MOK. »Pravila glede družbenih medijev so kar stroga, npr. organizator ne dovoli snemanja na vseh prizoriščih, prav tako ne dovoli snemanja vseh glavnih dogodkov (otvoritve, zaključka, podelitve medalj). Lahko pa se športniki javljajo s kratkimi videii iz svoje sobe ali prizorišč in opisujejo svojo olimpijsko izkušnjo. Kar se tiče medijev, se člani olimpijskih reprezentanc lahko javijo akreditiranim novinarjem (slovenskim in tujim) ali neakreditiranim, ki so na lokaciji (ob posebnih pogojih). MOK varuje svoje pravice ter pravice medijev, ki so plačali za predvajanje ali poročanje iz OI,« so dodali.