Omar Naber prepeva topničarjem

KLUB NAVIJAčEV JUVENTUSA SLOVENIJA Ko so iz Slovenije še množično hodili na tekme Juventusa.

Od angleških klubov imajo organizirane navijače pri nas še Manchester United, Liverpool, od 2010. deluje klub navijačev Chelsea FC Slovenia, ki ima približno sto članov.

Mlada dama za staro damo

Koliko Hajdukov?

Še letos se obeta ustanovitev Društva prijateljev Hajduka Laško, ki ga bo vodil velik navijač in podpornik kluba Mitja Knez. V Sloveniji že obstajajo Društvo prijateljev Hajduka Krško, Torcida Slovenija in društvo Hajdukovih navijačev iz Ljubljane. Vodja laškega društva Mitja Knez si bo prizadeval, da bi v Sloveniji organiziral tudi zabavno-navijaško prireditev Bila noč z druženjem članov s kakšno Hajdukovo legendo ob dalmatinski glasbi.

Na Realov rojstni dan

Presenetljivo ima Juventus veliko navijačev v Prekmurju, morda zaradi podobnosti z dresi Mure.

V zadnjih 15 letih so v Sloveniji ustanovili več navijaških društev velikanov svetovnega nogometa. »Par prijateljev se je začelo zbirati in gledati tekme v lokalih v Ljubljani, tako je nastala ideja o navijaškem klubu. Smisel je druženje, sklepanje novih prijateljstev in seveda podpiranje našega ljubljenega kluba Arsenal,« nam zaupa, predsednik kluba Arsenal Slovenija. Zbirajo se, skupaj gledajo tekme, organizirajo nogometni turnir, pohode, piknike, udeležujejo se tekem Arsenala v Londonu in drugje po Evropi. Zadnje tako gostovanje je bilo septembra v Frankfurtu.»Koronavirus je žal ustavil večino naših dejavnosti. Spomladi smo načrtovali organizacijo nogometnega turnirja za navijače, pohod in piknik, žal pa zaradi razmer ne moremo niti na tekme,« se priduša naš sogovornik. Med člani je več moških, najstarejši ima 66 let, najmlajši 10, čedalje več je predstavnic nežnejšega spola. Ob vpisu je članarina 20 evrov, potem vsako leto 15, mlajši od 15 let so opravičeni plačevanja. »Vsak dobi člansko izkaznico, s katero ima popust v Arsenalovi trgovini in pri vodenem ogledu Arsenalovega stadiona Emirates, navijaški klub finančno pomaga pri prevozu oz. namestitvi.«Velik navijač topničarjev in tudi član kluba Arsenal Slovenija je tudi pevec. Od angleških klubov imajo organizirane navijače pri nas še Manchester United, Liverpool, od leta 2010 deluje klub navijačev Chelsea FC Slovenia, ki ima približno sto članov. Tudi nemška Bayern in Borussia Dortmund sta med slovenskimi ljubitelji nogometa tako priljubljena, da so se njuni navijači organizirali v društvo.Od italijanskih imata organizirane navijače v Sloveniji Milan in Juventus. Zanimivo, da 180 članov Kluba navijačev Juventus Slovenija, ki deluje od leta 2007, vodi ženska,. Članarina znaša 30 evrov, odšteti morajo še 15 evrov za Juventusovo kartico ugodnosti.»Včasih smo hodili na tekme skupaj s hrvaškim klubom navijačev Juventusa,« se spominja Špela in opozori, da so pri Juventusu z izgradnjo novega stadiona postali zelo varčni pri vstopnicah, ki so na voljo.»Dobimo tudi po pet vstopnic, zanimanje pa je za 30,« priznava Špela, ki že desetletje vodi klub, v katerem najstarejši član šteje 75 let, najmlajši šest. Družina z Idrijskega gre vsako leto na eno tekmo, z obiskom tekme stare dame iz Torina starši nagradijo otroke za uspeh v šoli. »Če bi pogledala spolno sestavo, je 70 odstotkov moških. Presenetljivo veliko navijačev pa ima Juventus v Prekmurju. Morda je kriva podobnost dresov Mure in Juventusa,« ugiba Špela. Od nemških klubov sta v Sloveniji najbolj priljubljena Bayern in Borussia iz Dortmunda, njuni slovenski navijači so organizirani v društvih, od navijačev španskih klubov v Sloveniji pa najbolje organizirani madridisti.Ideja za ustanovitev navijaškega fankluba Real Madrida v Sloveniji je nastala na začetku marca 2011, ko so se zbrali privrženci Real Madrida in 24. marca 2011 zagnali forum in spletno stran Madridsmo Slovenia. »Naš cilj je bil ustanovitev prvega navijaškega društva Real Madrida v Sloveniji, kar nam je s trdim delom tudi uspelo, saj smo 14. 2. 2012 z vpisom v register po 11 mesecih delovanja uradno postali društvo. Naša naslednja naloga je bila pridobitev uradnega priznanja v Realu iz Madrida, kar smo uresničili tri tedne zatem, ko smo uradno postali društvo – šestega marca 2012, na Realov 110. rojstni dan, smo postali Peña Madridista de Eslovenia,« pojasni. Članarina znaša 35 evrov.»Zaradi covida-19 smo morali prestaviti piknik, prav tako smo morali odpovedati skupne oglede tekem v naši bazi v Kamniku (Sport Caffe in Sportfit Fitness), kjer se privrženci zbiramo in si ogledamo tekme Reala,« pristavi Davor. Najstarejša članica je stara 65 let, najmlajši član našega društva pa le nekaj mesecev. »V društvu je trenutno več članov kot članic in si seveda želimo, da bi se včlanil tudi nežnejši spol! Po novem pravilniku, ki je prišel v veljavo lani, smo navijači Reala še bolj povezani s klubom, kajti vsi predsedniki društev so postali del member kluba Real Madrida in lahko sodelujejo na letnih skupščinah ali na klubskih sestankih v širši sestavi. Real je poskrbel, da smo člani še bolj povezani ter imamo možnost sodelovati pri odločitvah kluba. Člani društva imajo popuste pri nakupih v Realovi trgovini in prednost pri nakupu vstopnic, ki so tudi cenejše kot v redni prodaji,« sklene Davor.Zanimivo pa je, da je ugasnil klub slovenskih navijačev Barcelone Penya blaugrana eslovena Triglav, ki ga je veliki katalonski klub uradno priznal.