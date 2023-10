Olimpija ulovila legendarnega nemškega trenerja

Olimpija danes zapira poglavje menjavanja trenerjev med vodilnimi klubi v 1. SNL. Naslednik neprepričljivega Portugalca Joaa Henriquesa na trenerskem stolčku zeleno-belih bo, če čez noč ne bi prišlo do zasuka, legendarni Felix Magath.

Tako slavni trener v Sloveniji še ni deloval. Še pred tedni je bil eden od kandidatov za selektorski stolček Nemčije. Nekdanji nogometaš najvišjega razreda in znanja, evropski reprezentančni prvak in dvakrat svetovni podprvak z »Elfom«, evropski klubski prvak s Hamburgom, v trenerski karieri pa tudi dvakrat prvak bundeslige z Bayernom in enkrat z Wolfsburgom je sprejel izziv, ki mu ga je ponudil prvi Olimpijin mož Adam Delius.

Magathova izbira je gotovo sporočilna, v Olimpijini slačilnici je namreč zavladala nedisciplina. Henriques je imel premalo avtoritete in tudi preveč strokovnih spodrsljajev, med katerimi je pri vodilnih možeh največ nelagodja sprožila vloga Admirja Bristrića. Mladi bosanski reprezentant z odličnimi priporočili in prodajno vrednostjo je bil le rezervist brez vidnejše minutaže, namesto da bi bil nezamenljiva »devetica« in najboljši strelec moštva.

Strah in trepet za lenuhe

Uganka, kakšen veter bo s prihodom vse prej kot mladega, a vitalnega 70-letnega strokovnjaka zapihal v Olimpijinem taboru, že ima odgovor. Prihaja mož trde roke, železne discipline in trenerskih metod, ki so pri številnih igralcih vzele voljo do nogometa. Toda, pozor: če so sprejeli njegov način dela in uspešno preživeli njegovo torturo, so bili nared tudi za najzahtevnejše bitke in bili pri tem uspešni. Vprašajte najboljšega bošnjaškega strelca Edina Džeka.

Toda poraja se tudi vprašanje, ali je Magath v svojem trenerskem zenitu pravi mož, ki bo lahko sledil sodobnejšim trendom in igralce prebudil ter jih naredil še boljše? Nazadnje je v tujini deloval na Kitajskem, v bundesligi pa je berlinsko Hertho v sezoni 2021/22 v vlogi »gasilca« rešil pred izpadom.