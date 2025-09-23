  • Delo d.o.o.
NOGOMET

Olimpija bo zdaj poskusila z novim trenerjem Luno

Novi trener zeleno-belih je Argentinec Federico Bessone Luna.
Franko Kovačević je z osmim golom v sezoni zaokrožil preobrat Celjanov v Ajdovščini. FOTO: Voranc Vogel

Franko Kovačević je z osmim golom v sezoni zaokrožil preobrat Celjanov v Ajdovščini. FOTO: Voranc Vogel

Gorazd Nejedly
 23. 9. 2025 | 07:50
A+A-

Ligaški nogometni konec tedna se je začel s tesno zmago Mariborčanov v Kidričevem, končal pa z novo srhljivko v režiji Celjanov, ki so po zaostanku z 0:2 v drugem polčasu v pičlih devetih minutah strli Ajdovce in pred sobotnim drugim štajerskim derbijem ohranili osem točk naskoka pred Mariborčani. Vmes? Olimpija je v mestnem derbiju drugič zapored izgubila, zaradi česar se je po dobrem mesecu dni poslovil tudi nizozemski trener Erwin van de Looij. Njegov naslednik je že čakal v čakalnici: novi strateg je Argentinec Federico Bessone Luna.

Kovačević prvi strelec

Izidi 9. kroga 1. SNL: Primorje – Celje 2:3, Olimpija – Bravo 1:2, Aluminij – Maribor 2:3, Domžale – Koper 1:3, Mura – Radomlje 0:0; vrstni red strelcev: 8 – Kovačević (Celje), 7 – Tetteh (Maribor), 6 – Baboula (Bravo). Pari 10. kroga: Aluminij – Radomlje (26. t. m.), Domžale – Primorje, Celje – Maribor (oba 27. t. m.), Bravo – Koper, Mura – Olimpija (oba 28. t. m.).

Hiter odgovor na novi spodrsljaj in včerajšnji jutranji trening, ki ga je že vodil tretji trener v sezoni, je razkril, da je imela Olimpija že teden ali dva dogovor z 41-letnim strokovnjakom z mednarodno zavidljivo igralsko kariero in malo manj trenerskimi izkušnjami. Toda, pozor: Luna je v tej sezoni kvalifikacij za konferenčno ligo opravil dober posel z andorskim klubom Santo Colomo: ta je najprej izločila Olimpijinega krvnika v šestnajstini finala KL banjaluški Borac, potem se je močno upirala Polisji, ki je bila lani prvi kvalifikacijski tekmec zeleno-belih.

Za Olimpijo velja, da ima nekaj gnilega v moštvu, naj si gre za igralce ali za koga drugega. Ima predvsem zmedo in porušeno ravnovesje v moštvu, ki je brez osnovne »hrbtenice«: nima stabilnega vratarja, avtoritativnega branilca, ustvarjalca v zvezni vrsti in napadalca s hitrostjo. Za povrh je brez samozavesti. Ljubljančani so po mariborskem skalpu proti Radomljanom zapravili dva gola prednosti, proti Šiškarjem enega. Namesto devetih točk v nizu, zanesljivega drugega mesta, stabilizacije in vrnitve na šampionske obrate so se zeleno-beli spravili v položaj, ko bi lahko postavili pod vprašaj evropske kvalifikacije v prihodnji sezoni.

Prvič jutri v pokalu

Kakšna so Argentinčeva priporočila, zaradi katerih naj bi zasvetila luč na koncu predora? Njegova filozofija je na las podobna tisti, ki jo pri Celju neguje Albert Riera. Deloma je tudi prvi Olimpijin Španec del ideološke šole nogometa, ki jo vse od Johana Cruijffa neguje Barcelona in njena akademija La Masia. Luna je njen proizvod. V svojem trenerskem profilu poudarja, da je »ljubitelj igre s posestjo žoge, trener, ki daje poudarek na močan moštveni duh in na zaupanje vseh, pri čemer se osredotoča tudi na posamične potrebe in vloge nogometašev. Da je prilagodljiv, a hkrati dovolj prožen, ne da bi izgubil osnovne principe«.

Pri Olimpiji so selektorji izbrali že videno, po dveh uspešnih Špancih znova »Španec« (Argentinec), še bolj natančno po Rieri Luna. Victor Sanchez je trener iz ideološko – bolj konservativnega in manj igrivega – nasprotnega tabora španskih strokovnjakov. Portugalca Joao Henriques in Jorge Simao sta bila prej odstreljena, preden bi ju lahko profilirali, Zoran Zeljković je prišel v kaotičnem obdobju. Kot zdaj Luna, ki bi lahko sodil med trenerje Albertovega sloga. Njegov igralni ideal je, da moštvo čim dlje ohranja žogo v svoji v posesti in na nasprotnikovi polovici s končnim ciljem zabijanja golov. Podobnost z Riero je tudi njegov igralski profil, kot Majorčan je tudi Luna igral na položaju levega krilnega igralca.

Argentinski trener bo prvič vodil moštvo v jutrišnjem pokalnem dvoboju proti Domžalčanom, prvi ligaški izziv pa bo zahteven, saj bo Olimpija v nedeljo gostovala v Fazaneriji, kjer se bo za svojo preživetje na črno-belem trenerskem stolčku po le točki proti Radomljanom boril Ivan Kurtušić.

Prva liga Telemach

Celje       9       8       1       0       30:9       25

Maribor       9       5       2       2       19:12       17

Koper       9       5       2       2       18:12       17

Bravo       9       4       2       3       19:15       14

Olimpija       9       4       1       4       13:15       13

Aluminij       9       4       1       4       13:16       13

Radomlje       9       4       1       4       11:19       13

Primorje       9       2       2       5       14:19       8

Mura       9       1       3       5       7:12       6

Domžale       9       0       1       8       7:23       1

