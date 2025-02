Oglejte si spopad navijačev Olimpije in Borca na tribunah v Stožicah (VIDEO)

Aktualni prvak Bosne in Hercegovine, Borac iz Banjaluke, je v izločilni fazi UEFA Konferenčne lige izločil ljubljansko Olimpijo po tekmi brez golov v Sloveniji, zahvaljujoč zmagi z 1:0 na prvi tekmi v Banjaluki. Tekmo je zaznamoval tudi spopad navijačev.

Incident se je zgodil v 85. minuti, ko so navijači Olimpije napadli navijače Borca in jih obmetavali z baklami, nato pa so jim ti vrnili udarec. Zaradi prekinitve je sodniški podaljšek trajal 10 minut, pišejo mediji.

Do incidenta je prišlo po tem, ko nogometašem Olimpije ni uspelo doseči preobrata proti Borcu.

Navijači niso upoštevali navodil varnostnika, zato je morala posredovala policija, ki je na prizorišče poslala svoje posebne enote. Zoper eno osebo teče postopek.

Junak dneva v Ljubljani je bil tudi srbski vratar Filip Manojlović, ki je v sedmi minuti ubranil enajstmetrovko Špancu Alexu Blancu.

Napredovanje Borcu proti Olimpiji je zagotovil ravno Slovenec Sandi Ogrinec, ki je zadel edini gol na prvi tekmi.

To je največji evropski uspeh Borca po nastopu v Pokalu pokalnih zmagovalcev v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko jih je izločil poznejši zmagovalec tekmovanja, Anderlecht.