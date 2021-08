Oglasilo se je dekle slovenskega olimpijca, ki obtožuje trenerja maltretiranja

Kristjan Čeh odločil odsloviti svojega dolgoletnega trenerja Gorazda Rajharja. Čeh (22) takrat o tem ni veliko govoril, je pa marsikaj



24-letna Estonka je sicer tudi atletinja, metalka kladiva, ki se na olimpijske igre ni uvrstila. Orlova se je dan po uspešnem nastopu njenega fanta na olimpijskih igrah, kjer je osvojil 5. mesto, oglasila in razkrila, kaj se je dogajalo na in ob robu atletskega staidona. Le dober mesec pred olimpijskimi igrami v Tokiu je odjeknila novica, da se je velik up slovenske atletike Kristjan Čeh odločil odsloviti svojega dolgoletnega trenerja Gorazda Rajharja. Čeh (22) takrat o tem ni veliko govoril, je pa marsikaj v javnosti dejal trener, češ da ni dovolil mešanja zasebnega in profesionalnega. Tako ni dovolil Čehovemu dekletu Anni Marii Orel, da je prisotna na treningih.

»Po mesecih molčanja mislim, da je zdaj končno prišel čas, da se odzovem. Nikoli v življenju me še niso tako nadlegovali in nisem bila podvržena toliko grožnjam dveh odraslih moških kot v zadnjih mesecih. Kratene so mi bile osnovne pravice, tako kot človeku kot športnici. Hoteli so, da zapustim svojega fanta, kar seveda nisem storila, sem 25-letna ženska in sama sprejemam odločitve. Prepovedali so mi prihod na stadion in s svojim fantom nisem smela trenirati,« je o zapletih v zadnjih mesecih spregovorila na Instagramu. V zapisu je večkrat poudarila, da fantu Čehu ni nikoli sugerirala naj se razide s trenerjem navkljub maltretiranju, še več: »Kristjan je garal za vse, kar je dosegel, in trener je poskušal storiti vse, da bi njegovo delo pred Tokiem uničil. Najtežje je ljubljeno osebo opazovati v tako grozni izkušnji, ko se je proti njemu obrnila lastna ekipa. Skoraj je zlomilo njega in mene. Nikoli ga nisem silila, da bi naredil nekaj zame. Bila sem na poti do olimpijskega nastopa v svoji disciplini. Vedno sem skušala biti prava profesionalka, trening je bil na prvem mestu. Psihično nisem bila dovolj močna, ko sem se ukvarjala z vsemi ničvrednimi stvarmi, in na koncu mi ni uspelo.«Dregnila je tudi v novinarje, češ, da niso preveril zgodbe in da so pisali zgolj zato, da bi nabirali klike. »Novinarje je lahko sram, saj z izmišljenimi zgodami hrepenijo le po klikih, čeprav me sploh niso vprašali za komentar. To je najino življenje, ne pa smešna zgodba za druge, ki so brali članke in ocenjevali. V svojem srcu vem, da sva naredila vse, da bi razrešila položaj, ki je bil očitno nerešljiv. Edina stvar, ki jo lahko zdaj naredim, je, da prosim za več sočutja v prihodnosti. Nikoli ne veš, kaj se dogaja v ozadju.«Anna Maria Orel na svojem Instagram profilu objavlja številne fotografije s treningov, pa tudi v objemu slovenskega metalca diska.