Oglasila se je Dončićeva mama: »Vedno stojim za tem, da obvarujem svojega sina in od tega nikoli ne bom odstopala«

Poročali smo že, da je Luka Dončić, ki igra za ekipo severnoameriške lige NBA Dallas Mavericks, vložil zahtevo pri ameriškem uradu za patente in blagovne znamke, s katero zahteva preklic registracije blagovne znamke Luka Doncic 7, ki je trenutno v lasti njegove matere Mirjam Poterbin.

Mirjam Poterbin z novo linijo oblačil in šolskih potrebščin Luke Dončiča. Foto: Marko Feist

»Vse, kar je napisano, prihaja s strani ljudi, ki so Luko obkrožili v zadnjih dveh letih in želijo popoln nadzor nad njegovim življenjem in kariero. Nočem prati umazanega perila v javnosti, sploh v času, ko mora biti Luka zbran in fokusiran na pomembne tekme, ki so pred njim. Od njegovega rojstva naprej mi je bilo vedno pomembno samo to, da je Luka srečen in da mu je omogočeno, da sledi svojim sanjam, kar je normalno za vsako mamo,« je v odzivu za MMC zapisala Mirjam Poterbin.

Preberite še:

»Grožnje ljudi, ki se hočejo okoristiti z mojim sinom, pa mi tudi tako, da pišejo takšne članke ob najmanj primernem času za Luko, ne bodo prišle do živega. Vedno bom in stojim za tem, da obvarujem svojega sina in od tega nikoli ne bom odstopala,« je dodala.