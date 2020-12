Oglasil se je Schumijev sin, ki je bil pred sedmimi leti leti priča nesreče

V formulo 1 se vrača slovito ime. Po očetu(51) in stricu(45) bo v najprestižnejšem razredu naslednjo sezono dirkal(21). V letošnji sezoni je sicerdosegel dva rekorda, ki sta se zdela nedosegljiva. Z Michaelom se je izenačil pri sedmih osvojenih naslovih svetovnega prvaka, presegel pa je njegovo število zmag v karieri (95 : 91).Za nemški Bild je Mick spregovoril tudi o primerjavah s slavnim očetom, ki jih je nenehno deležen: »Ne motijo me primerjave z očetom. Zame je on najboljši vseh časov v tem športu, ki mu je dal vse. Torej ne vidim, zakaj bi me takšne primerjave motile.« Da je bilo Micku dirkanje položeno v zibelko, dokazuje spodnji posnetek, na katerem je star približno eno leto:Mick, ki je bil pred sedmimi leti priča tragične smučarske nesreče v Meribelu (29. decembra 2013), v kateri je Michael utrpel hude poškodbe glave, se je pridružil moštvu Haas. Ali bo njegov oče kdaj spremljal njegovo dirkanje na dirkališču, ni verjetno. O njegovem zdravstvenem stanju ni veliko znano, saj družina skrbno varuje njegovo zasebnost, so pa v javnost pricurljale novice, da je pri zavesti in bo sina lahko spremljal vsaj po televiziji. Nekdanji Schumacherjev šef pri Ferrariju, sedaj pa prvi človek Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia)je novembra za RTL France povedal, da je pri zavesti in spremlja sinovo športno pot. Todt je pogosto gost v vili na Majorki, kjer naj bi bil Schumacher. »Bori se. Ima odlične razmere in vrhunsko nego,« je povedal Todt, ki Michaela obišče približno dvakrat na mesec.