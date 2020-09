Odlične novice! Iličić premagal depresijo in se vrača na zelenice

se po poročanju italijanskega športnega časnika Gazzetta dello Sport najbrž v ponedeljek ali pa vsaj v prvi polovici naslednjega tedna vrača v Bergamo. Tam ga v vrstah Atalante že nestrpno pričakujejo.V Bergamu se vrnitve 32-letnega Josipa, ki so ga močno pogrešali v četrtfinalu lige prvakov, ko so izgubili proti PSG z 2 : 1, seveda veselijo.V sezoni 2019/20 je bil Iličić ključni mož zasedbe, v vseh tekmovanjih je na 34 tekmah dosegel 21 golov in devet podaj v vsega 2233 minutah, ki jih je prebil na zelenicah. Nazadnje je za Atalanto igral 11. julija proti Juventusu (2 : 2), potem pa je odpotoval v Slovenijo zaradi domnevnih psihičnih težav.Kakor v teh dneh v slovenski reprezentanci, ko so varovancipred prvo tekmo z Grčijo v ligi narodov pozirali z njegovim dresom in mu sporočili spodbudne besede, tudi v Bergamu Iličića pričakujejo z odprtimi rokami, še piše Gazzetta dello Sport.