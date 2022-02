Odlična slovenska športnica županu povedala nekaj krepkih

Športniki pri ljudskih množicah uživajo velik ugled in spoštovanje, zato ima njihov glas velikokrat tudi velik vpliv in odmev. Vseeno pa je na podelitvi nagrad najboljšim športnikom Mestne občine Celje mnoge presenetila najboljša slovenska judoistka Tina Trstenjak, ki je ostro kritiko uperila v župana Bojana Šrota.

Trstenjakova se je v govoru zahvalila vsem, ki so ji stali ob strani pri njenih uspehih, med drugim tudi Mestni občini Celje, ki se rada pohvali, da je najbolj športno mesto. »Bi si pa želela na tem mestu, da bi nas bolj cenili in za nas tudi bolje poskrbeli. Lani sem tretjič postala evropska prvakinja, sem prva in edina, ki ji je to uspelo. Čestitke od mestne občine nisem prejela. Niti me to ne bi zmotilo, če ne bi čestitke prejela od Mestne občine Ljubljana, ki z mano nima nobene zveze. Zdi se mi tudi prav, da bi nas na tem mestu pozdravil gospod župan, ki je velik športni navdušenec. Osmič zapored sem že športnica Celja, pa ga tukaj še nisem videla,« je povedala v govoru in izzvala močan aplavz občinstva.

»Tega ne govorim zaradi sebe, imamo ogromno mladih športnikov, ki bodo slej ko prej stali na mojem mestu. Želim si, da bi bilo zanje bolje poskrbljeno,« je še dodala Trstenjakova, srebrna z lanskih olimpijskih iger v Tokiu.

Naziv najboljšega športnika Celja je prejel alpski smučar Martin Čater, najboljša ekipa leta pa je postal Nogometni klub Celje.