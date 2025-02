Odhod, ki je navijačem zlomil srce: takšen čustveni zapis je kuhar namenil Dončiću (FOTO)

Luka Dončić je v Dallasu pustil velik pečat. To potrjuje tudi včerajšnji protest, ki se je zgodil pred dvorano kluba Dallas Mavericks. Slovenski reprezentant je močan vtis pustil tudi na chefa Samirja Dhurandharja iz restavracije Nick and Sam's Steakhouse, kamor je slovenski košarkar očitno občasno zahajal. Dhurandhar se je namreč po tem, ko je bil Dončić zamenjan v Los Angeles na Instagramu oglasil z ganljivim zapisom. Videl ga je tudi Dončić, saj ga je všečkal.

»V svoji več kot 25-letni karieri se počutim blagoslovljenega, da lahko rečem, da sem srečal nekaj zanimivih in neverjetnih ljudi, ki so stopili skozi vrata Nick & Sam’sa. Ni pa pogosto, da naletiš na nekoga tako posebnega, kot je Luka Dončić,« je uvodoma zapisal omenjeni chef.

Ustvarili jed Luka

Z lepimi besedami je nato nadaljeval: »Luka je eden najbolj skrbnih, toplih in najbolj zabavnih fantov, kar jih poznam. Njegova ljubezen do Dallasa je sijala skozi vsak pogovor in tekmo,« je zapisal. Kot pravi, so ustvarili tudi jed z imenom Luka, ki jo bodo še naprej stregli.

Ob koncu zapisa se mu je zahvalil in mu izrazil podporo: »Luka, ne glede na to, v katerem življenjskem obdobju si, vedno te bom bodril in ti želel vse najboljše. Hvala za vse, kar si storil za našo skupnost! Veselim se ponovnega snidenja, prijatelj.«