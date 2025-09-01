Obradović: Takoj sem bil za, mladi so gonilna sila sprememb (FOTO)

Prireditelji Plazma športnih iger mladih (ŠIM) so spravili pod streho še eno uspešno sezono tega tekmovanja, ki je v zadnjih letih preraslo v največjo amatersko športno prireditev v Evropi – s posebnim dogodkom v Sarajevu in finalom v Splitu.

353.848 otrok iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in BiH je tekmovalo na letošnjih Plazma Športnih igrah mladih. Te so v zadnjih tridesetih letih povezale že skoraj 3,5 milijona otrok.

Tudi letos so bile igre v znamenju povečanega zanimanja otrok, čedalje širše javne podpore in novih odmevnih imen med ambasadorji in podporniki. Družini ambasadorjev se je pridružil velikan svetovne košarke Željko Obradović (65) in nemara najboljši trener doslej v evropski košarki.

Gospod Obradović, postali ste še eden v nizu znanih ambasadorjev gibanja Športne igre mladih, pred vami so se zvrstili Aleksander Čeferin, Johannes Hahn, Luka Modrić, Nasser Al-Khelaifi, Karl-Heinz Rummenigge, ... Kaj vam pomeni ta vloga?

»Zelo veliko. V veliko čast mi je, da sem lahko tu v družbi drugih imen, ki so jih že imenovali za ambasadorje tega projekta. Gre za izjemne športnike in ljudi.

Čeprav so zaradi dežja odpovedali težko pričakovano prijateljsko tekmo med ekipo All-Star pod vodstvom Aleksandra Čeferina in mladimi tekmovalci ŠIM, to ni pokvarilo slavnostnega vzdušja v Sarajevu.

Kar je še pomembneje: prepričan sem, da je način, na katerega si je vse skupaj zamislil Zdravko Marić, pravi način. Sporočila, ki nam jih prinašajo mladi, so ključna za našo prihodnost. Želim, da nadaljujemo projekt in da se bodo tudi v naslednjih letih dobivali ljudje, ki premorejo integriteto in so prepoznali zamisel, ki jo prinašajo igre.«

Če bi zdaj srečali nekega otroka in bi vas vprašal, kaj naj dela, da bo čez deset let uspešen tako v športu kot življenju, kaj bi mu svetovali?

»Povedal bi mu, naj spoštuje vsakega tekmeca, vsako živo bitje. Ferplej je nekaj usodno pomembnega. Svetoval bi mu, naj obenem ne popusti na svoji poti do vrhunskega športnika. Mora biti maksimalno osredotočen in zbran, saj je pot do cilja zahtevna, toda vse je mogoče, če se držiš ideje in živiš le za to.«

Kaj bi svetovali njegovim staršem?

»Naj mu pustijo, da se razvija, da ga vodi naprej ljubezen do športa, ki jo je odkril. Kakršnekoli pritiske naj pustijo ob strani, verjemite mi, to je slabo predvsem zanj, kot so slabe za otroka tudi ambicije staršev. Sporočiti želim še nekaj.«

Povejte, prosim.

»Vsak od nas mora občutiti nekaj najlepšega, kadar pomaga drugemu. Upam, da bodo ta sporočila dosegla tudi mlade, ki so bili tu v Sarajevu in nato v Splitu. Mladi so gonilna sila sprememb povsod, zato upam, da bodo stvari premaknili na bolje in bo ta del Evrope izšel iz tega, kar je doživel.

Trofejni trener Željko Obradović je v tridesetletni trenerski karieri osvojil 66 različnih lovorik, tudi rekordnih devet naslovov evropskega prvaka s petimi različnimi klubi (Partizan, Joventut, Real Madrid, Panathinaikos, Fenerbahče). Desetega lovi na klopi Partizana.

Vedno so namreč živeli tudi normalni ljudje in vedno bodo. Ponosen sem, ko nas vidim, kako se tu v Sarajevu spoštljivo družimo ljudje iz vseh nekdanjih republik. Reši nas lahko le medsebojno spoštovanje. To sporočilo mora doseči otroke, tudi zato podpiram igre.«

V tridesetih letih so Športne igre mladih povezale več kot tri milijone mladih športnikov, ki so jih družile prav vrednote iger. Menite, da jih dandanes primanjkuje?

»Zanesljivo jih primanjkuje! Te igre so največja tovrstna manifestacija na svetu, prepričan pa sem, da bi moralo vse skupaj postati še večje – prav zaradi otrok, ki so najpomembnejši. Vsi drugi smo tu le za pomoč. Zdravku sem povedal, da sem zanj v vsakem trenutku tu. Ko sem videl dveminutni videoposnetek o igrah mladih, sploh nisem več razmišljal. Pomagal bom gibanju, kjerkoli in kadarkoli bom lahko. Sploh nimam dileme – to gibanje je resnično fantastično in plemenito.«

Kaj se vam je vtisnilo v spomin?

»Veliko stvari. Želim, da otroci vzamejo stvari v svoje roke, sledijo idealom in naj odločajo sami čim prej. Vedno je dobro, kadar je mlajši rod pametnejši od prejšnje generacije. To je fantastična stvar, najboljša možna.

V Sarajevu tudi mladi Slovenci Mladi slovenski športniki so pustili močan pečat v Sarajevu in Splitu. V malem nogometu so se izkazali upi ND Primorje, v rokometu deklice iz RK Ajdovščina. Med najboljšimi v namiznem tenisu so bili trije slovenski predstavniki – Sara Sinovčič iz Šmarjeških Toplic, Karin Slatinšek iz Novega mesta in Tibor Turnšek Kovač iz Celja, v šahu pa Zarja Gomboši s Ptuja in Jan Verbič iz Ljubljane. V atletiki je blestel Leon Lah z Bleda, v odbojki na mivki pa smo v Splitu spremljali slovenski finale med ekipama Nanut Sirk iz Nove Gorice in ŠD Braslovče, slednji so tudi zmagali. Deklice iz OŠ Sečovlje so le za las zgrešile končno zmago v finalu igre med dvema ognjema.

Otroci iz štirih držav so največjo amatersko športno prireditev v Evropi sklenili z udeležbo na veličastnem ognjemetu na splitski Rivi. FOTO: Športne igre mladih

Predsednik Plazma Športnih iger mladih Zdravko Marić, predsednik Uefe Aleksander Čeferin, predsednik PSG Naser Al-Khelaifi in nekdanji zvezdniki Predrag Mijatović, Slaven Bilić, Nemanja Matić in Mehmed Baždarević FOTO: Športne igre mladih

Na igrah so sodelovali tudi otroci iz Slovenije. FOTO: Športne igre mladih