Obnemeli boste, ko vidite, kaj so izvajali nad reko Sočo (VIDEO)

Svetovno znani akrobati Dunking Devils so se v sklopu svoje adrenalinske serije že tretjič vrnili na Solkanski most, pod katerim so tokrat obesili olimpijski trampolin. Na snemanje so povabili akrobate iz treh evropskih držav, s katerimi so nad reko Sočo izvajali nepozabne trike, so sporočili iz skupine.Po adrenalinskem zabijanju na drvečem vlaku, s katerim so počastili 110-letnico bohinjske proge, in akrobacijah na največjem trampolinu na svetu, so svetovno znani akrobati pod Solkanskim mostom tokrat obesili olimpijski trampolin. Ideja o visečem trampolinu se je skupini porodila že pred štirimi leti, čeprav so sprva nameravali podvig izvesti na manjšem mostu.Njihov podvig si oglejte v videu.