Ob uvrstitvi na EURO 2024 bi naša reprezentanca dobila vrtoglavo denarno nagrado

Nogometne reprezentance bodo ob uvrstitvi na prihajajoče evropsko prvenstvo, ki bo potekalo prihodnje leto, dobile lepo denarno nagrado. Po poročanju spletne strani Vox uvrstitev na prvenstvo prinese kar 9,25 milijona evrov. Lepa vsota, ki je lahko dodatna vzpodbuda za nogometaše, da se uvrstijo na prvenstvo.

Sodeč po pisanju omenjene strani, so lepe denarne nagrade predvidene tudi za uspešno nastopanje na tekmovanju. Ob napredovanju iz skupine reprezentanco čakata dodatna 2 milijona evrov. Kar nekaj denarja prinese tudi vsaka zmaga in remi v skupinskem delu. Zmaga prinese 1,5 milijona evrov, remi pa polovico manj.

Kek je tik pred uvrstitvijo na svoje drugo veliko reprezentančno tekmovanje. FOTO: Leon Vidic/Delo

Donosnejše pogodbe

Čeprav si igralci že z uvrstitvijo in dobrimi igrami na prvenstvu lahko priigrajo lepo vsoto denarja, pa si ga še precej več lahko po prvenstvu. V primeru, da se na prvenstvu izkažejo, dobijo večjo prepoznavnost in možnost, da se prodajo v klub, kjer so še bolje plačani.

Ali se bo Slovenija uvrstila na evropsko prvenstvo, bomo morda izvedeli že danes. Če ne danes, pa prihodnji ponedeljek, ko se bo naša reprezentanca v Stožicah udarila s kazahstansko.