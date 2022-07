Za ljubitelje adrenalina: oaza kitesurfinga je v ustju Neretve (VIDEO)

Južno od izliva glavnega toka Neretve v bližini vasi Blace, v tako imenovani delti Neretve, se domačini radi pošalijo, da ko je bog vetrov Eon delil svoje vetrove po svetu, je njim dodelil maestral, severozahodnik, ki omogoča, da je ta del hrvaške obale postal pravi raj za kitesurferje. Maestral je najmočnejši prav julija in avgusta, zato ni čudno, da je v teh dneh na območju ustja Neretve prava gneča.

Morje tam ni pregloboko, narava pa je zaradi Neretve temu delu hrvaške obale namenila dolgo peščeno plažo, idealno za jezdece valov, ki jih poganja veter njihovih morskih zmajev.

Ker so ljubitelji kitesurfinga v glavnem mladi ljudje, ki večere in noči preživijo praviloma na bolj ali manj divjih zabavah v bližnjih klubih, jim je tamkajšnji veter, maestral, ki začne z ustrezno močjo pihati tam nekje po tretji, četrti uri popoldne, pisan na kožo.

Maček prejšnjega dne navadno do takrat izpuhti in čas za popoldanske užitke na valovih je naravnost idealen. In na srečo tam vedno piha. Domačini pravijo, da piha več kot 90 odstotkov dni v letu. Prav zaradi izvrstnih razmer za jezdece na valovih je obiskovalcev in ljubiteljev kitesurfinga vedno več. Čeprav prihajajo bolj ali manj izkušeni ljubitelji tega adrenalinskega športa, je poskrbljeno tudi za začetnike, tamkajšnji Kiteboarding klub Komin – Neretva denimo organizira tridnevne tečaje zanje.

Prav zaradi skorajda idealnih razmer, saj maestral, ki se začne popoldne močneje spuščati po severnih pobočjih sv. Ilije, najvišjega vrha sosednjega Pelješca, proti delti Neretve, skoraj nikoli ne zataji, je ta del hrvaške obale postal nekaj obveznega, kraj, kamor je preprosto treba iti, če si kolikor toliko resen ljubitelj kitesurfinga.

Na peščenih plažah blizu vasice Blace je tako mogoče srečati mnoge Nemce, Avstrijce in Slovence, ki so prvi odkrili ta biser, v zadnjem času so kraj našli tudi Čehi in Poljaki. Kot vse kaže, postaja delta Neretve za kitesurferje nekaj takega kot za windsurferje na drugi strani Pelješca morski kanal med Korčulo in največjim jadranskim polotokom. Z eno besedo – raj.