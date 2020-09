Novo stoletje, novi dosežki

DRUžNIK MATEJ Met Primoža Kozmusa za zlato medaljo v Pekingu

FOTO: MATEJ DRUŽNIK

Vrnitev domov

Bogata bera na Kitajskem

Junakinja iger v Vancouvru je bila Petra Majdič, ki je kljub hudemu padcu in še hujši poškodbi na koncu zmogla toliko moči, da je osvojila bronasto medaljo.

Po igrah na prelomu stoletja v Melbournu v Avstraliji so prišle na vrsto zimske igre v Salt Lake Cityju v Utahu v ZDA, ki pa jih je zaznamovala korupcijska afera. Številni člani Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) so bili prisiljeni odstopiti, ko se je izvedelo, da so v zameno za glas za Salt Lake City prejeli kuverte z zajetnim kupčkom denarja.Poleg članov MOK so odstopili tudi nekateri organizatorji iger, ki so bili vpleteni v podkupovanje. Iz Slovenije je v glavno mesto ameriške zvezne države Utah odpotovalo 41 športnikov, a vidnejši uspeh so dosegli le skakalciin, ki so v ekipni tekmi na veliki skakalnici osvojili bronasto medaljo. Do desetega mesta se je v svojih disciplinah uvrstilo še 22 tekmovalcev v alpskem smučanju, biatlonu, teku na smučeh in deskanju na snegu, kjer jev paralelnem veleslalomu osvojil 5. mesto.Poletne igre leta 2004 so se končno vrnile na domača tla, v rojstni kraj antičnih in tudi modernih olimpijskih iger, v grško prestolnico Atene. Slovenija – zanjo kot samostojno državo so bile to že četrte poletne olimpijske igre – je v Grčijo poslala do tedaj najštevilnejšo reprezentanco. Barve naše države je zastopalo kar 79 športnikov, zastavo na odprtju iger pa je nosil rokometaš. Izkupiček je bil zelo soliden.insta si v dvojnem dvojcu priveslala srebrno medaljo, medtem ko so judoistka, atletinjain jadralecosvojili bronasto. Med odmevnejšimi rezultati je treba omeniti še četrto mestoin jadralkinter peto mesto sedanjega selektorja slovenske kolesarske reprezentanceNaslednja olimpijska preizkušnja za slovenske zimske športnike so bile zimske igre v italijanskem Torinu leta 2006, kamor je odpotovalo 34 tekmovalcev. Na žalost nihče med njimi ni posegel po medaljah, še najbližje sta bilav teku na 10 kilometrov v klasičnem slogu inv paralelnem veleslalomu deskarjev, ki sta zasedla šesto mesto. Na istem mestu je končala tudi ekipa biatlonk v tekmi 4 x 6 kilometrov v sestaviinPotem pa so prišle na vrsto poletne igre v Pekingu leta 2008, kamor je odpotovalo 62 slovenskih športnikov, domov pa so se vrnili kar s petimi medaljami. Junak iger na Kitajskem je bil vsekakor, ki je v metu kladiva pometel s konkurenco in se ovenčal z zlato medaljo. Jadralecin plavalkasta si okoli vratu obesila srebrni medalji, prvi za drugo mesto v tekmovanju razreda laser, druga pa za odličen nastop na 200 metrov prosto. Uspehe sta nadaljevala še judoistkain strelec, ki sta se domov vrnila z bronastim odličjem.Med vidnejšimi rezultati kaže omeniti še četverec brez krmarja v sestaviin, ki je pristal na nehvaležnem četrtem mestu, in peto mestona bradlji na tekmi v športni gimnastiki.Po rezultatski suši na zimskih igrah v Torinu so leta 2010 igre v kanadskem Vancouvru precej izboljšale rezultatsko bero v slovenski reprezentanci, ki je štela 47 športnikov. Zasluga gre predvsem, ki je na tekmah v veleslalomu in superveleslalomu v alpskem smučanju osvojila drugi mesti in s tem srebrni medalji. S tem je Tina Maze napovedala še večje uspehe v svoji športni karieri.Junakinja iger v Vancouvru pa je bila tekačica na smučeh, ki je kljub hudemu padcu in še hujši poškodbi na koncu zmogla toliko moči, da je osvojila bronasto medaljo. Med uspešnimi nastopi ne gre pozabiti na četrto in peto mesto biatloncevinter tudi peto mesto Tine Maze v superkombinaciji.Prihodnjič: Olimpijski šport v minulih desetih letih.