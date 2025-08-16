Novinar sporočil, kako huda je poškodba Dončića

Poročali smo, da je Luka Dončić na današnji pripravljalni tekmi dobil udarec v koleno in šepajoč zapustil igrišče. Po informacijah novinarja The New York Timesa Dana Woikeja, poškodba Dončića ni hujše narave.

Kot je izvedel od neimenovanega vira, se Dončić danes ni resneje poškodoval in bo ostal v slovenski reprezentanci in kasneje tudi nastopil na EuroBasketu. Slovenska reprezentanca je že tako oslabljena pred prihajajočim evropskim prvenstvom in izostanek Dončića bi bil izjemen udarec zanjo.

Poraz proti Latviji

Slovenska reprezentanca je na prijateljskem turnirju v Rigi doživela dva poraza in je še vedno brez zmage v pripravah na evropsko prvenstvo, ki se bo začelo čez manj kot dva tedna. Danes je izgubila proti Latviji z 88:100 (31:21, 52:50, 65:77).

Slovenski zvezdnik Dončić, ki je konec tekme dočakal na klopi s povitim desnim kolenom, je v 20 minutah na parketu zbral 26 točk, dvomestna pa sta bila še Klemen Prepelič in Gregor Hrovat, ki sta dosegla po 15 točk.