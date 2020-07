Nova realnost v formuli 1

Ponovni zagon

Grožnja ostaja

Črne srebrne puščice

DAIMLER AG Dirkači so nestrpno pričakovali ponovni začetek sezone. FOTOGRAFIJE: Daimler AG

Vse je še odprto

DAIMLER AG Hamiltonov novi dirkalnik

114-

letno dirkaško sago sta prekinili le svetovni vojni.

Junija 1906 je Madžarzmagal na dirki za VN Francije. Po dveh dneh in 780 prevoženih kilometrih na dirkališču, ki je vključevalo tudi odseke javnih cest v regiji Le Man, sta Ferenc in njegov mehanikz dvosedežnim dirkalnikom in renaultom prva pripeljala čez ciljno črto, pol ure pred najbližjim tekmecemVse od takrat so dirkači, ekipe, navijači in organizatorji uživali v 114-letni dirkaški sagi, ki sta jo prekinili le prva in druga svetovna vojna. Tako je bilo vse doslej. Z zapoznelim začetkom letošnje sezone, ki se je zgodil prvi vikend julija ob vznožju avstrijskih Alp, je formula ena vstopila v povsem novo in zapleteno obdobje. Medtem ko so dirkači preizkušali meje svojih dirkalnikov, je bilo vse drugo strogo nadzorovano in distancirano. Tako kot preostali svet se je tudi F1 po 15 tednih popolnega zaprtja ponovno začela ogrevati in pripravljati na začetek sezone.Čeprav je to odlična novica, grožnja covida-19 ostaja še vedno prisotna. Formula ena je običajno povezana tudi z glamurjem, kjer se v VIP-prostorih visokega sijaja pod budnimi očmi medijev in znanih gostov ponuja priložnost, da se na dirkaški vikend lahko srečaš in spoznaš vplivne ter slavne osebe. To se je zdaj spremenilo. Zasebni čarterski poleti, omejeni izključno na osebje F1, redna virusna testiranja in popolno ločevanje ekip tako na progi kot zvečer v hotelih so nova realnost. Gneča ni bila opcija, navzočnost novinarjev zelo okrnjena, priložiti so morali tudi negativni test, ne starejši od 72 ur. Za zdaj je letos predvidenih osem dirk; morebitni preostali del koledarja pa bo treba še potrditi.Med vsemi spremembami in preobrati pa ostaja ena stvar popolnoma običajna. Še vedno je glavni cilj zmagati in biti najboljši, kar seveda velja tudi za branilca lanskega naslova in šestkratnega svetovnega prvaka. Zanj je sezona novega videza priložnost za vpliv na progi kot tudi zunaj nje. Poleg odsotnosti oboževalcev na tribunah in osiromašenega paddocka se je v formuli ena pojavila še ena ključna sprememba: mercedes-AMG F1 W11 EQ performance je predstavil novo podobo v črni barvi.Hamilton, ki je bil ključnega pomena za spremembo dizajna, je dejal: »Zelo sem ponosen na to ekipo, ki odprto gleda na resno vprašanje rasizma in diskriminacije. Naredili so korake, da bi zagotovili svojo odprtost, da bi se bili pripravljeni učiti iz preteklih in sedanjih lekcij ter skupaj srčno sodelovati za boljšo, bolj enakopravno in vključujočo prihodnost. Srebrne puščice so že desetletja vidno vodilne, kar pomeni novo obdobje tudi zanje, ko si prizadevamo za vključevanje in raznolikost. Veliko moramo storiti, a prepričan sem, da lahko skupaj pomagamo spremeniti ta šport in spodbuditi preostale v industriji.«Če se vrnemo v marec in na neodpeljano dirko v Melbournu, je Mercedes ves čas (in še) veljal za favorita v tej sezoni, s Hamiltonovo izjemno motivacijo, da osvoji sedmi naslov, kar bi ga izenačilo s trenutnim rekorderjem. S tem bi si zagotovil mesto enega največjih v svetu formule ena. Bi lahko skrajšana sezona spremenila pričakovanja ali premešala predsezonske napovedi? Eno je gotovo; vsekakor bo še napeto.