Nova realnost: olimpijski prvak dela kot dostavljavec

Venezuelski olimpijski prvak v sabljanju (disciplina meč) iz Londona 2012(35) v želji po nadaljevanju kariere na najvišji ravni služi denar tudi kot dostavljavec na kolesu. Že nekaj časa tako kot celotna reprezentanca v sabljanju živi, dela in trenira v Lodžu na Poljskem. Tam se nekateri izmed njih pripravljajo na olimpijske igre v Tokiu, ki bodo morda naslednje poletje.V središču pozornosti javnosti je Limardo pristal, potem ko je na twitterju objavil, kaj dela, da preživi med koronsko krizo.Požel je veliko spodbudnih besed in odobravanja. »Denar moraš zaslužiti tako ali drugače. To je služba kot vse druge,« je dejal Limardo. »Vsi smo dostavljavci. Iz Venezuele dobimo le malo denarja, saj tudi tam kriza pušča posledice. Pandemija je vse obrnila na glavo. Ni tekmovanj, igre so prestavili za eno leto, sponzorji pa denar obljubljalo šele prihodnje leto,« je razložil Limardo, eden od le dveh venezuelskih dobitnikov zlate kolajne v celotni zgodovini olimpijskih iger, ob boksarjuiz Ciudad de Mexica 1968.Na dan po ocenah Limarda prevozijo približno 50 kilometrov, zaslužijo pa okoli 100 evrov na teden. »Uskladili smo treninge in službo. Lahko bi rekli, da je to podaljšek običajnemu treningu.«