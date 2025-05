Nova Gorica in Brda pred sobotnim Girom: pomembne informacije o zaporah cest, parkiriščih in spremljevalnem dogajanju

Nova Gorica in Brda sta že v znamenju rožnate evforije pred sobotno, 14. etapo kolesarske dirke po Italiji, Giro d’Italia. Etapa bo prečkala italijansko-slovensko mejo, se vila po briških gričih in v zaključku dvakrat krožila po Novi Gorici in Gorici.

Cilj bo na slovenski strani, ob stavbi EPIC na Kolodvorski ulici, v bližini Trga Evrope.

Zaradi pričakovane množice obiskovalcev in navijačev organizatorji pozivajo k pravočasnemu prihodu ter spoštovanju navodil rediteljev.

Pestro športno dogajanje se bo zvečer zaključilo z brezplačnim koncertom priljubljene italijanske skupine The Kolors na Kidričevi ulici.

Zapore cest

V Novi Gorici bo mestno središče, skupaj z vsemi cestami na trasi dirke, za promet zaprto v soboto med 14.00 in 18.30. Posebne zapore bodo začele veljati že v petek:

Kidričeva ulica (Bevkov park – OTP banka): zaprta od petka, 23. 5., od 12.00 do nedelje, 25. 5., do 12.00

Kolodvorska pot: zaprta od petka, 23. 5., od 20.00 do nedelje, 25. 5., do 8.00

Bazoviška ulica: zaprta od petka, 23. 5., od 22.00 do nedelje, 25. 5., do 8.00

Prebivalcem priporočajo, da osebna vozila pred zaporo premaknejo iz območij zapor.

V Brdih bo popolna zapora trase veljala v soboto od 13.00 do 17.00. Prečkanje ali vožnja vzdolž trase v tem času ne bo mogoča. Občasni prehodi bodo mogoči le skozi krožišče Dobrovo – Vipolže – Neblo in nazaj.

Zapore cest.

Parkiranje

V Novi Gorici bodo v soboto prosto dostopna naslednja parkirišča:

V bližini trgovine Hofer

Območje Ceste 25. junija

Središčna parkirišča bodo zaprta med 14.00 in 18.30. Parkiranje ob trasi ne bo dovoljeno. Avtobusi in avtodomi lahko parkirajo na parkirišču nekdanje SIE v Solkanu (Cesta IX. korpusa 106) – do 14.00.

Parkirišča.

V Brdih bodo parkirišča na voljo od 10.00 naprej:

Med vasema Dobrovo in Vipolže

Med Dobrovim in Drnovkom

Po začetku zapore bodo možna tudi parkiranja na relacijah: Vipolže–Ceglo, Vrhovlje–Gonjače, Kozana–Šmartno, Cerovo–Hum

Za avtodome sta predvideni parkirišči pri Gradu Dobrovo in za Mercatorjem na Dobrovem.

Trasa dirke

V Novi Gorici in Solkanu bo trasa potekala prek naslednjih ulic: Rožna Dolina – Pot na Pristavo – Kostanjeviška cesta – Ulica Šantlovih – Prvomajska – Ulica dr. Karla Lavriča – Ulica Gradnikove brigade – Delpinova – Erjavčeva – Kidričeva – Vojkova cesta – Cesta IX. Korpusa – Kolodvorska pot. Cilj bo na Kolodvorski ulici pri stavbi EPIC.

V Brdih bodo kolesarji peljali prek Plešivega, Medane, Dobrovega, Šmartnega, Gonjač, Kojskega in Huma, nato pa skozi Števerjan nazaj v Italijo. Približno dve uri in pol pred glavnino bo po isti trasi potekal Giro-E z električnimi kolesi.

Zemljevid Giro.

Spodbuda za trajnostni prihod

Obiskovalce organizatorji pozivajo, naj se dogodka udeležijo peš, s kolesom, z javnim prevozom ali z združenimi prevozi. Kolesa sistema go2go so v Novi Gorici na voljo. Ogled dirke bo atraktiven vzdolž celotne trase.

Obiskovalcem, ki prihajajo po avtocesti iz smeri Vipave, svetujejo izvoz Vogrsko in nadaljevanje poti proti Novi Gorici.

Dogajanje.

Dogajanje v Novi Gorici

Bevkov trg – sobota, 24. maj

Od 11. ure dalje: družabne igre (GEN-i), otroški kotiček, kulinarična ponudba, promocije policije

11.00–18.30: DJ program, voditelj Eugen Ban

14.00–15.30: animacije za otroke, kolesarski poligon, kolo sreče

Ob 20.00: brezplačen koncert The Kolors na Kidričevi ulici

– Pred nastopom: pozdrava župana Sama Turela in direktorice GO! 2025 Mije Lorbek

– Promocijski izdelki Primoža Rogliča ob odru

Supernova Mercator (Prvomajska 35)

14.00–18.00: napihljiva igrala, športne aktivnosti, navijaški rekviziti, sladoled, fotokotiček

Ciljni prihod v Novi Gorici

Predvidoma med 16.30 in 17.00

Zaključek 14. etape bo napovedoval Ervin Čurlič

Podelitev nagrad: ob 17.30 na Trgu Evrope.

Nagrade bodo podelili: premier Robert Golob, minister Matej Arčon, župan Samo Turel – vključno s simbolično sadiko rožnate burbonke.

FOTO: Ana Rojc

Dogajanje v Brdih

Na Trgu 25. maja v Dobrovem:

Od 11.00 do 20.00: ogled dirke na velikem zaslonu, lokalna kulinarična ponudba, DJ program

Možnost nakupa majic Brezmejni Giro

Prihod kolesarske karavane in pozdrav Briškega pihalnega orkestra

Pred zaporo: defile starodobnikov (Društvo Starodobnikov Goriške)

V Gonjačah: animacija s plesalci Plesnega kluba #lospravilos

Napovedani gostje

Udeležbo so potrdili številni visoki gostje:

Premier dr. Robert Golob

Minister za Slovence v zamejstvu Matej Arčon

Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko

Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar

V. d. direktorja policije Damjan Petrič

Direktorica STO Maja Pak Olaj

Italijanski veleposlanik Giuseppe Cavagna

Goriški župan Rodolfo Ziberna

Nova Gorica je pripravljena. FOTO: Ana Rojc

Organizatorji

Glavni organizator slovenskega dela 14. etape Gira d’Italia je Mestna občina Nova Gorica, v sodelovanju z:

Javni zavod GO! 2025

EZTS GO

Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

Mladinski center Nova Gorica

Javni zavod za šport Nova Gorica

Športna zveza Nova Gorica

ZTKMŠ Brda

Dogodki potekajo v sodelovanju s slovensko Policijo in italijanskimi partnerji.

Vse obiskovalce vabimo, da si dogodek ogledajo v živo in pravočasno pridejo na prizorišče. Naj živi Giro!