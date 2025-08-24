Noro, za koliko denarja so prodali kartico s podpisoma Jordana in Bryanta (FOTO)

Košarkarsko kartico s podpisoma zvezdnikov Michaela Jordana in Kobeja Bryanta ter dvema izvezenima grboma iz lige NBA so na dražbi v Teksasu prodali za 12,9 milijona dolarjev oziroma 11 milijonov evrov, srbska agencija Tanjug povzema ameriške medije.

Na dražbi je bila na voljo kartica iz posebne kolekcije Dual Logoman, izvezena grba pa so sneli z njunih dresov in dražitelji so na ta način dosegli najvišjo ceno za športno kartico v zgodovini, so sporočili iz podjetja Heritage Auctions.

Povpraševanje za tovrstne spominske kartice z delom dresa je v ZDA med zbiratelji izjemno, pri imenih Michael Jordan in Kobe Bryant pa je zanimanje še večje, saj gre za dva košarkarja, ki sodita med legende lige.

Pri karticah gre tudi za unikat, saj dvojnik ni možen po tragični Bryantovi smrti leta 2020.

Jordanov podpis prisoten na vsega osmih primerkih

Na dvojnih karticah je Jordanov podpis prisoten na vsega osmih primerkih, med sopodpisniki pa sta denimo tudi LeBron James in Scottie Pippen. Bryantov podpis je na 11 karticah.

Pred dražbo v Teksasu je bila vrednost kartice ocenjena na šest milijonov dolarjev (5,1 milijona evrov), na koncu je bila prodana za rekordnih 12,9 milijona USD. Pred tem je bila rekordna cena za nakup kartice 12,6 milijona dolarjev (10,7 milijona evrov), ki jo je v spomin na Mickeyja Mantla iz leta 1952 pred tremi leti kupil ljubitelj bejzbola.

Do absolutne rekordne cene za športni rekvizit na dražbi pa je bilo tokrat še daleč. Gre za dres oziroma za srajco, ki jo je leta 1932 v moštvu New York Yankees nosil legendarni igralec bejzbola Babe Ruth. Za to je kupec leta 2024 odštel 24,12 milijona dolarjev oziroma 20,57 milijona evrov.