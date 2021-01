Noro, poglejte, kam sta tokrat odplezala Janja in Domen (FOTO in VIDEO)

Domen Škofic pleza na trboveljski dimnik. FOTO: Jakob Schweighofer, Red Bull Content Pool

Najboljša slovenska plezalcainredno navdušujeta s svojimi plezalskimi podvigi. Tokrat sta se podala na trboveljski dimnik, na katerem je jeseni zrasla najdaljša umetna plezalna smer na svetu.Bila je težka in atraktivna, ravno prava za dva od najboljših športnih plezalcev na svetu. 360 metrov dolgo smer, ki sta jo postavilain, sta preplezala v drugem poskusu. V sodelovanju z Red Bullom so o tem ponesli tudi dokumentarec.Smer je sestavljena iz 13 raztežajev in ocenjena z 8b+. Vzpon tudi za plezalca njunega kalibra ni bil lahek. Prvi poskus je trajal skoraj 12 ur, a sta vrh dosegla z več padci v žepu. Drugič sta na vrh dimnika prišla po sedmih urah in pol, vse raztežaje pa sta na koncu uspešno prosto preplezala. Uporabila sta okoli 800 oprimkov in reliefov, ki so skupaj tehtali več kot dve toni.Gre za dimnik termoelektrarne v Trbovljah, ki je s 360 metri najvišji v Evropi, sedmi na svetu in najvišja zgradba v Sloveniji.