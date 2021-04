Nori teden za konec nore sezone

V svoji karieri je 13-krat stala na stopničkah, letos je tudi dvakrat zmagala. Foto: Reuters

Izmenjava v vodstvu

Veliki kristalni globus gre v Slovenijo!

FOTO: Sloski.si

Trener spet pozitiven

Nika Križnar je v svetovnem pokalu zbrala 79 nastopov, debi je doživela 13. februarja 2016 na tekmi na Ljubnem. Zasedla je 14. mesto, slavila pa je Maja Vtič, v sezoni 2015/2016 tretjeuvrščena skakalka sezone.

Nik 40.000, Norvežan skoraj 190.000

Peterka in Prevc

Primož Peterka je bil dvakrat dobitnik velikega kristalnega globusa. Prvič mu je to uspelo v sezoni 1996/97, potem še sezono za tem. Peter Prevc je bil najboljši v sezoni 2015/16. V alpskem smučanju se ga je razveselila Tina Maze (2012/13), Žan Košir pa je v deskanju na snegu v paralelnih disciplinah slavil v sezoni 2014/15.

in. To so eminentna imena slovenskega smučanja, ki so se zapisala v zgodovino dobitnikov velikih kristalnih globusov. Od nedelje je med njimi še eno ime: 20-letnaje postala zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih.»V veliki kristalni globus je bilo vloženega ogromno dela. Najprej se moram zahvaliti trenerjuza vso podporo, za vse treninge, za vse, kar mi je dal. Letos so bili skoki na res visokem nivoju. Zahvala pomočniku trenerja, serviserjuin še najbolj pomembno – družini, ki me res vedno podpira. Držijo pesti za mene, jočejo z mano, se veselijo z mano,« 20-letna šampionka iz Delnic v Poljanski dolini ni skrivala navdušenja, veselja in ponosa.Bilo je tesno, da že lep čas ne tako, predvsem pa je za dekleti stresna in naporna sezona. Da je bila mera polna, stresa in preračunavanj ni manjkalo niti v zadnjem tednu. Po tekmi v ruskem Nižnem Tagilu, kjer je Nika zasedla tretje mesto, se je na vrh skupnega seštevka zavihtela Japonka, ki je povedla s 686 točkami, Nika je zaostajala za 15 točk. Avstrijkaje bila na tretjem mestu (560).Dan za tem je Križnarjeva slekla Japonko in se z drugim mestom spet zavihtela na vrh in v zadnji ruski teden šla s petimi točkami naskoka (751 : 746). Na predzadnji tekmi je Takanašijeva spet v rumenem, pred zadnjo tekmo je imela 15 točk naskoka (826 : 811). Z dobrim skokom, tretjim mestom po prvi seriji in nekaj naklonjenosti boga vetra Eola so organizatorji odpovedali drugo serijo in obveljali so rezultati prve – dovolj, da je bilo vsega konec, veliki kristalni globus pa je po 13 tekmah letošnjega svetovnega pokala dobil nov dom – Delnice v Poljanski dolini. Nika je na koncu zbrala 871 točk, Takanašijeva 862, še dve manj pa Kramerjeva.V samem sprintu sezone je Nika na tekmi v Nižnem Tagilu ostala še brez trenerja. Rusi so odkrili, da jepozitiven na covid-19, čeprav ga je že prebolel. Ko so pregledali njegovo kartoteko, so mu dovolili nadaljevati delo. A eno tekmo je moral kljub temu izpustiti.»Za dekleti je res težka preizkušnja, veliko obremenitev, a na koncu smo veseli. Res je, da smo bili na koncu tudi že utrujeni, skrhani, kot kakšen star mož. A določene tekmovalke so se res borile do konca, stopnjevale svoje nastope, medtem ko so druge na koncu malce popustile. Nika je odnesla globus, je zmagovalka svetovnega pokala za letošnjo sezono. Žal smo za malenkost izgubili boj za zmago v pokalu narodov, a če se vrnem na začetek – tega takrat nismo imeli med cilji.Rezultati in pričakovanja so se stopnjevali med sezono, ki jo lahko zaključim z veseljem. Še nas čaka delo, vseeno pa bo težko ponovljivo,« pa trener pogleduje že v novo, olimpijsko sezono. Nad to se ne sme pritoževati – ima zmagovalko svetovnega pokala in svetovno prvakinjo. Več skoraj ne gre.Skupna zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih Nika Križnar je z nagradami na 17 tekmah v tej sezoni zaslužila 40.494 evrov. Na drugem mestu po zaslužku je Avstrijka Marita Kramer, ki je dobila 40.002 evra, tretja pa je Japonka Sara Takanaši (35.794 evrov).Med slovenskimi skakalkami jepo zaslužku v svetovnem pokalu na šestem mestu (22.827 evrov), na tem mestu je končala tudi po dosežkih to zimo,je 13. (9415),18. (7585),21. (4789) in29. (1547). V moški konkurenci je največ zaslužil Norvežan, ki se je ustavil pri 187.000 evrih.