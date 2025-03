Nori prizori! Skakalci so si po tekmi takole dali duška (VIDEO)

V Planici smo imeli danes kaj videti. Na zadnji tekmi sezone je zmagal Anže Lanišek, drugi pa je bil Domen Prevc. Prevc je s fantastično daljavo postavil tudi nov svetovni rekord. Po tekmi so si slovenski skakalci zasluženo dali duška. Stopili so pred veliko množico navijačev in se z njo poveselili.

Skupaj z navijači so skandirali znani napev »Kdor ne skače ni Slovenc'«. Zapeli so tudi legendarno Avsenikovo pesem Večer na Robleku. Med petjem te pesmi smo lahko slišali tudi pevske sposobnosti Laniška, ki je prijel za mikrofon in pred množico zapel.

Letošnje tekme v Planici so kar nekaj pozornosti pritegnile tudi v tujini. Nemškemu novinarju je padla v oko »kul novost«, ki je doslej, kot pravi, še ni videl na nobenem tekmovanju v smučarskih skokih.

Prevc najboljši med letalci

Letošnja sezona se je za slovenske skakalce zaključila na najlepši možni način. Ne samo zato, ker so na današnji tekmi dosegli dvojno zmago. Prevc je zmagal tudi v razvrstitvi za najboljšega v letošnji sezoni v poletih. Na drugem mestu te razvrstitve je Lanišek, tretji pa Andreas Wellinger. V skupnem seštevku svetovnega pokala je zmagal Daniel Tschofenig pred Janom Hoerlom in Stefanom Kraftom.

