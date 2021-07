Nora izkušnja: usedite se v pravi dirkalnik

Reli je strast, je način življenja in je disciplina, ki jo zmorejo le najboljši vozniki. Eden izmed njih je tudi vrhunski Rok Turk, večkratni državni prvak. Svoje poslanstvo čuti že od malih nog, pri 18 letih pa je te občutke potrdil tudi s prvo vožnjo v pravem dirkalniku. Bilo je fantastično, njegova pot pa dokončno začrtana.Vožnja na reliju je nemalokrat brutalna in skrajna, vendar Rok v vsakdanjem življenju ostaja vedno na varni in dovoljeni ravni. »Moja vsakdanja vožnja je dinamična, vendar vedno v skladu s cestnoprometnimi predpisi,« nam že takoj na začetku intervjuja pove Rok in tako izbriše vse predsodke o tem, da reli vozniki stiskajo na plin tudi na navadni cesti.Je pa Rok veliko veščin z relija prenesel tudi na cesto, in to znanje bi rad posredoval tudi dvema nagrajencema, ki se bosta z njim odpravila na pravo reli vožnjo.Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav