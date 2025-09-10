Nogometni svet žaluje: umrl komaj 24-letni slovenski nogometaš

Iz NK Domžale so sporočili tragično novico – za vedno se je poslovil Dino Kerić, otrok domžalskega kluba, ki je rumeni dres nosil vse do selekcije U15. Prejšnji teden je praznoval komaj 24. rojstni dan, včeraj pa je izgubil boj z neozdravljivo boleznijo.

»Prezgodaj nas je zapustil Dino Kerić, otrok našega kluba. Vsem njegovim svojcem in prijateljem izrekamo iskreno sožalje. Dino, počivaj v miru,« so zapisali v NK Domžale.

Po odhodu iz Domžal se je Dino preselil v Radomlje, kjer je nosil dres kadetov in mladincev. Kasneje je na članski ravni debitiral pri Šmartnem v 2. slovenski ligi, kjer je zbral 13 nastopov, piše Ekipa.

Leta 2021 se je podal na tuje. Najprej je zaigral v Avstriji za SV Spittal/Drau, nato še za DSV Leoben. Njegov zadnji klub je bil nemški petoligaš Cosmos Koblenz.

Pred letom dni je prekinil kariero in se posvetil zdravljenju, a kljub trudu zdravnikov in neverjetni volji je bila bolezen močnejša.

Pod objavo NK Domžale se vrstijo ganljiva sožalja. Mnogi so se spomnili Dina kot izjemnega fanta in borca, drugi pa so se pridružili z besedami podpore njegovim staršem in družini.

Nogometna družina v Sloveniji in širše je izgubila mladega športnika, ki je na igrišču in zunaj njega pustil velik pečat.