SLOVO

Nogometni svet žaluje: umrl komaj 24-letni slovenski nogometaš

Umrl je Dino Kerić.
Fotografija: V spomin. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
V spomin. FOTO: Getty Images

N. Č.
10.09.2025 ob 14:26
10.09.2025 ob 14:43
N. Č.
10.09.2025 ob 14:26
10.09.2025 ob 14:43

Poslušajte

Čas branja: 1:36 min.

Iz NK Domžale so sporočili tragično novico – za vedno se je poslovil Dino Kerić, otrok domžalskega kluba, ki je rumeni dres nosil vse do selekcije U15. Prejšnji teden je praznoval komaj 24. rojstni dan, včeraj pa je izgubil boj z neozdravljivo boleznijo.

»Prezgodaj nas je zapustil Dino Kerić, otrok našega kluba. Vsem njegovim svojcem in prijateljem izrekamo iskreno sožalje. Dino, počivaj v miru,« so zapisali v NK Domžale.

Po odhodu iz Domžal se je Dino preselil v Radomlje, kjer je nosil dres kadetov in mladincev. Kasneje je na članski ravni debitiral pri Šmartnem v 2. slovenski ligi, kjer je zbral 13 nastopov, piše Ekipa.

Leta 2021 se je podal na tuje. Najprej je zaigral v Avstriji za SV Spittal/Drau, nato še za DSV Leoben. Njegov zadnji klub je bil nemški petoligaš Cosmos Koblenz.

Pred letom dni je prekinil kariero in se posvetil zdravljenju, a kljub trudu zdravnikov in neverjetni volji je bila bolezen močnejša.

Pod objavo NK Domžale se vrstijo ganljiva sožalja. Mnogi so se spomnili Dina kot izjemnega fanta in borca, drugi pa so se pridružili z besedami podpore njegovim staršem in družini.

Nogometna družina v Sloveniji in širše je izgubila mladega športnika, ki je na igrišču in zunaj njega pustil velik pečat.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

smrt nogomet NK Domžale Dino Kerić

Priporočamo

Drama v Ljubljani: policisti vklenili žensko, poglejte, kaj so našli pri njej
V Strunjanu ogorčeni: početje obiskovalcev na plaži se jim zdi skrajno neprimerno
Nogometni svet žaluje: umrl komaj 24-letni slovenski nogometaš
Jan Plestenjak ima novo, skupaj z Moniko razkrivata presenečenje (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Drama v Ljubljani: policisti vklenili žensko, poglejte, kaj so našli pri njej
V Strunjanu ogorčeni: početje obiskovalcev na plaži se jim zdi skrajno neprimerno
Nogometni svet žaluje: umrl komaj 24-letni slovenski nogometaš
Jan Plestenjak ima novo, skupaj z Moniko razkrivata presenečenje (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.