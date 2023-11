Nogometni podkast VAR: Klaksvik daleč od ribiške druščine

Po tednu dni praznične odsotnosti se ekipa podkasta VAR vrača z analizo zanimivega dogajanja v zadnjih 14 dneh. V analizi derbija med Celjem in Olimpijo izstopa nezmožnost Damirja Krznarja, da bi svojo ekipo psihološko ustrezno pripravil za velike tekme, iskrice so minuli konec tedna sprožale tudi sodniške odločitve in pravilo nogometne zveze o doma vzgojenih nogometaših. Vračajo se tudi tekmovanja pod okriljem Uefe, a ne z najboljšimi obeti za Ljubljančane.

VAR je bila ena od žgočih nedeljskih tem v Celju. Ne toliko zaradi (ne)upravičeno dosojene enajstmetrovke, predvsem zaradi odločitve glavnega sodnika Davida Šmajca, da se ni obrnil na videosodnika. To meče slabo luč na celotno slovensko ligo, je prepričan nogometni poročevalec Gorazd Nejedly: »To je stvar splošnega zaupanja.

Vse več klubov je, ki ne verjamejo v pravične odločitve sodnikov. Problem niso sodniške napake, tudi tokratni prekršek ni problem, bil je subjektiven, v tistem trenutku ga lahko dosodiš ali ne. Uporaba VAR je problematična, prejšnji teden proti Aluminiju sodnik ni šel pogledat sporne akcije za enajstmetrovko, tudi zdaj se ni odločil za ogled videoposnetka. Obakrat bi lahko izgubila le Olimpija.«

Težko je biti všečen in uspešen

Celje je pod Albertom Riero gojilo napadalni nogomet, s prihodom Krznarja na klop je tudi na Areno Z'dežele prišel pragmatični pristop, kakršnega za zdaj goji (in se zanj v izjavah tudi opravičuje) tudi Zoran Zeljković, Anteju Šimundži pa je v Mariboru tako ali tako enkrat že prinesel uspehe. »Ne smemo pozabiti, da je bil Maribor v najboljših časih zoprn gledalcem, navijačem, tudi novinarjem.

Zoprn je bil celo Darku Milaniču, dokler ni dvakrat poskusil z odprto igro in se opekel. Težko je biti všečen in uspešen, tudi za ceno kritik je treba vztrajati pri svojem,« poudarja urednik športne redakcije Jernej Suhadolnik.

Prav v Evropi se vidijo pomanjkljivosti Olimpije. Nejedly tudi v četrtek, ko v Stožice prihaja Klaksvik, ne vidi veliko možnosti za rezultatski uspeh zmajev: »Klubi ravni Olimpije, ki so napadali Klaksvik, so že dolgo v državnem prvenstvu, niso v Evropi. Klaksvik ni ribiška druščina, kot misli večina navijačev. Je resen, urejen klub in ni pomembno, od kod prihaja. Četudi bi bil z otoka z zgolj petimi prebivalci.«

V drugem delu o Harryju Kanu, ki je boljši od Roberta Lewandowskega, in o tem, zakaj bi Matjaž Kek takoj podpisal, da bi bilo čez teden dni tako, kot je danes.