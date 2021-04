Nogometaša (16) ubil vlak, klub prekinil vse dejavnosti

Včeraj popoldne je v Kaštel Gomilici vlak povozil 16-letnika, ki je imel na glavi slušalke in očitno vlaka sploh ni slišal med prečkanjem tirov, poroča 24sata. Nesrečni mladenič je bil član nižjeligaškega nogometnega kluba GOŠK Kaštela in je bil namenjen na trening.Iz kluba so sporočili tole: »Dragi prijatelji, po današnjem tragičnem dogodku vas z žalostjo v srcu obveščamo, da nogometna šola razglaša dva dneva žalovanja ob smrti našega člana in začasno prekinja nogometne dejavnosti. Gospod, daj mu večni mir. Zbogom.«Tudi na spletni strani splitskega Hajduka so se poklonili spominu na pokojnega mladeniča.