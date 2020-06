Nogometaš presenetil javnost s priznanjem o spolni usmerjenosti

V britanskih medijih odmeva zgodba nogometaša 33-letnegaNekdanji član Hull Cityja je namreč šele drugi britanski profesionalni nogometaš, ki je javno priznal, da je homoseksualec. Doslej je to priznal lemed tistimi, ki so igrali na britanskih tleh, pa sta bila tudiinBeattie je večji del kariere igral v ZDA, Kanadi in Singapurju, za priznanje pa se je odločil po koncu svoje kariere. »Ko sem še igral, nikoli nisem niti pomislil, da bi razkril svojo spolno usmerjenost. Zdelo se mi je, da moram žrtvovati eno ali drugo: ali to, kar sem ali šport, ki ga imam najrajši na svetu. Dolgo časa je bil nogomet moj pobeg pred tem, kar dejansko sem, bil je moj ščit, a naposled sem to prerasel.Še vedno je zame vse skupaj precej novo. Šele pred tremi meseci sem povedal družini in prijateljem. Toda bil je čas za novo poglavje, tega nisem mogel več skrivati. Kot športnik je bilo to zame vedno nekaj, o čemer ne morem govoriti. Zdaj pa želim razkriti svojo zgodbo, ki bo morda v uteho še komu v podobni situaciji.«