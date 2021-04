Nogometaš Dejan se je zrušil sredi tekme: za njim ostala noseča žena

Na nogometni tekmi med Otokom in Radničkim v nedeljo se je zgodila tragedija. Dejan Oršuša (24) se je sredi tekme zgrudil. Z rešilcem so ga odpeljali v bolnišnico v Čakovcu, a je tam umrl.



Dejan je doživel srčni infarkt. Igralci obeh moštev so mu takoj priskočili na pomoč, reševalci, ki so tudi bili v bližini, pa so ga oživljali 25 minut in nato odpeljali v bolnišnico, vendar ga niti tam niso mogli rešiti. »Bil je fant, ki se je rad pohecal, nogometni talent, veliki igralec in še večji prijatelj. Zapustil je ženo v petem mesecu nosečnosti in otroka. Hvala mu za vse zadetke, pomoč klubu in za dviganje razpoloženja v ekipi. Vedno bo ostal v naših mislih,« so zapisali v njegovem klubu NK Otok.



Pred tremi leti se je podobna tragedija zgodila v Slavonskem Brodu, ko je umrl 26-letnik.



