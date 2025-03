Nogometaš (19) je zadušil z lastno želodčno kislino! Pred tem poklical mamo ter ji rekel: Ne morem več

Romski nogomet je zavit v črnino po novici o smrti mladega nogometaša Luce Manolacheja. Ta 19-letni nekdanji igralec FCSB-ja in Dinama iz Bukarešte ter romunski U-19 reprezentant je preminil po večmesečnem boju z neznano boleznijo. Njegova prezgodnja smrt je šokirala nogometno skupnost in njegovo družino pustila v globoki žalosti.

Luca je 28. februarja doživel nenadno poslabšanje zdravstvenega stanja, ko je bil s članom družine. Takoj so poklicali reševalce, v telefonskem pogovoru z materjo Ano Mario pa je izrazil strah za svoje življenje. »Mama, mama, ne morem več,« je dejal in jo vprašal, ali misli, da bo umrl.

Na poti v bolnišnico v Târgoviștu je izgubil vid. Njegova mati, ki dela v Bukarešti, se je nemudoma odpravila k sinu, vendar žal ni prispela pravočasno. Tragično novico o njegovi smrti ji je sporočila hči. Obdukcija je razkrila, da se je Luca zadušil z lastno želodčno kislino.

Mladi nogometaš je v zadnjih mesecih trpel za hudimi zdravstvenimi težavami. Simptomi so vključevali kronično utrujenost, omotico, mrzlico in krvavo blato. Čeprav je bil popolnoma predan nogometu, njegovo telo ni več zdržalo naporov. Med eno izmed tekem je izgubil zavest, zaradi česar je morala posredovati nujna medicinska pomoč.

Kljub številnim medicinskim preiskavam, vključno z rentgenskimi posnetki pljuč in krvnimi testi, zdravniki niso uspeli ugotoviti natančnega vzroka njegovih težav. Sumili so na hudo okužbo, zato je prejemal antibiotike in protibolečinska zdravila. Eden od zdravnikov je opazil spremembe na perifernih krvnih žilah v pljučih, vendar to ni bilo ocenjeno kot resna težava.

V zadnjih šestih mesecih je bil na terapiji proti strjevanju krvi in ​​mu je bila prepovedana telesna aktivnost. Starši so ga vodili tudi v zasebne klinike v iskanju odgovorov, vendar je bolezen ostala skrivnost vse do tragičnega konca.