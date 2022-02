Nika Križnar: kako se je vse začelo

Šport je lahko tudi ljubezen na prvi pogled. Je življenjsko razmerje, v katero mora vsak profesionalni športnik vložiti veliko volje, vztrajnosti in discipline. Kariera vrhunskih športnikov je raznolika in nemalokrat spominja na divjo vožnjo na vlakcu v zabaviščnem parku. Najbolj neprecenljivi so seveda izjemni dosežki, rekordi in stopničke, vendar se v zakulisju uspešne športne kariere pogosto dogaja tudi prava drama. Ni vedno preprosto, nastopajo krizna obdobja, poškodbe, bolezni in slabši rezultati. In ravno v takšnih trenutkih mora športnik pokazati največ, predvsem pa mora zagristi in vztrajati – osredotočen na cilje in uresničitev svojih sanj.

Naročnik oglasne vsebine je SKB